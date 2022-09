“STO BENE E SONO AL SICURO, MA…” – MATTIA SORBI, IL GIORNALISTA ITALIANO FERITO IN UCRAINA IN UNA ZONA CONTROLLATA DAI RUSSI NELLA REGIONE DI KHERSON, DA’ NOTIZIE TRANQUILLIZZANTI SUL SUO STATO DI SALUTE – LA FARNESINA: “STIAMO LAVORANDO PER FARLO RIENTRARE, IN SICUREZZA, IN ITALIA APPENA POSSIBILE”

Mattia Sorbi, un giornalista italiano freelance, è stato ferito in Ucraina, nella regione di Kherson, controllata dai russi. Dalla Farnesina, contattata dall’Ansa, riferiscono che è curato: «Abbiamo notizie positive sullo stato di salute, ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero. Stiamo lavorando per farlo rientrare, in sicurezza, in Italia appena possibile».

A dare buone notizie e lo stesso Sorbi su Facebook: «Cari amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l’affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti — scrive il giornalista —. Sto bene e sono al sicuro, ma purtroppo le difficoltà di comunicazione in Ucraina mi hanno impedito di essere online come al solito. Probabilmente sarà così ancora per qualche giorno, ma l’importante è non avere problemi. Sto raccogliendo tante storie da raccontarvi e non mancherò di farvi sapere!».

