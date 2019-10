“STO PER UCCIDERTI” - LA TELEFONATA CHOC DI UNA 31ENNE INGLESE CHE CHIAMA LA POLIZIA MENTRE L’EX FIDANZATO SFONDA LA FINESTRA DI CASA PER AMMAZZARLA – NELL’AUDIO SI SENTE LUI CHE LA MINACCIA, LEI CHE LO SUPPLICA DI NON FARLE DEL MALE E INFINE IL SILENZIO – LA DONNA È STATA ACCOLTELLATA E PESTATA, MA È RIUSCITA A SOPRAVVIVERE GRAZIE AGLI AGENTI CHE HANNO INTERROTTO IL MASSACRO…(VIDEO)

DAGONEWS

zahra rechelle 8

Una straziante chiamata al 999 ha catturato il momento in cui un criminale si è fatto strada nella casa della sua ex fidanzata per picchiarla e pugnalarla. La donna è riuscita fortunatamente a sopravvivere all’attacco mentre Aaron Marsden Booth, 27 anni, è stato incarcerato per 14 anni.

zahra rechelle 3

Nella telefonata si sente l’ex compagna Zahra Rechelle, 31enne di Glossop, nel Derbyshire, mentre urla terrorizzata e chiede aiuto alla polizia nel febbraio di quest'anno. «Potete intervenire per favore il mio ragazzo sta entrando, sta abbattendo la porta. Potete sbrigarvi?».

aaron marsden booth

Dopo si sente la finestra che viene rotta e l’uomo che fa irruzione nella stanza gridando. La donna supplica: «Per favore, non farmi del male». E lui risponde: «Cosa sto per fare ... sto per ucciderti». Poi la telefonata si interrompe. L’uomo ha picchiato la donna in volto, l’ha presa a calci sul viso e l’ha pugnalata ai fianchi e alle gambe. Quando la polizia è arrivata le ha puntato un coltello alla gola e ha minacciato di ucciderla se gli agenti si fossero avvicinati.

zahra rechelle 2

L’uomo ha costretto la polizia a uno stallo di tre ore prima di essere ammanetto. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere.

