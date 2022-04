19 apr 2022 17:56

“LA STORIA DEL GAY-VITTIMA NON L’HO MAI TOLLERATA. SE MI PICCHIAVANO, MI DIFENDEVO E MENAVO ANCHE IO…” – KLAUS DAVI FA COMING OUT IN TV OSPITE DI “STORIE ITALIANE” E RACCONTA DI QUANDO MENAVA CHI LO BULLIZZAVA: “A SCUOLA C’ERA CHI MI DAVA DEL GAY E MI INSULTAVA, MA IO NON PORGEVO L’ALTRA GUANCIA. PIUTTOSTO CHE SEGUIRE IL VANGELO SEGUIVO L’ANTICO TESTAMENTO E RISPONDEVO PER LE RIME.