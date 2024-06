“LE STRUTTURE VERIFICHERANNO SE CI SONO STATI ERRORI O ABUSI DA PARTE DEI COMMISSARI” - IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE VALDITARA ORDINA VERIFICHE SUGLI ESAMINATORI AL LICEO CLASSICO FOSCARINI DI VENEZIA, DOPO IL CASO DELLE STUDENTESSE CHE HANNO DECISO DI FARE SCENA MUTA AGLI ORALI DELLA MATURITÀ PERCHÉ SCONTENTE PER L'ESITO DELLA SECONDA PROVA – SARÀ ANALIZZATO IL RUOLO DEL COMMISSARIO ESTERNO CHE HA MESSO 10 INSUFFICIENZE SU 14 ALLA VERSIONE DI GRECO: SECONDO ALCUNI LICEALI, LA PROFESSORESSA SAREBBE...

Estratto dell’articolo di Valentina Santarpia per il “Corriere della Sera”

«Le strutture verificheranno se ci sono stati errori o abusi da parte dei commissari»: interviene il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che in questi giorni sta facendo gli onori di casa per il G7 dell’Istruzione a Trieste, sul caso dell’«ammutinamento» alla maturità al liceo classico Foscarini di Venezia dopo una raffica di insufficienze in classe alla versione di greco dell’esame di Stato.

Le tre liceali che hanno fatto scena muta sono state promosse. Ma il ministero vuole vederci chiaro: il direttore dell’ufficio scolastico regionale, l’ex ministro leghista Marco Bussetti, ha già avviato tutte le verifiche del caso. Non significa una difesa automatica delle studentesse, ma solo che gli organi competenti, di fronte a una situazione poco chiara, intervengono per ricostruire i fatti, capire se ci sono stati illeciti ed eventualmente sanzionarli con provvedimenti disciplinari.

In particolare, sarà analizzato con ogni probabilità il ruolo della professoressa di greco, un commissario esterno che arrivava dal liceo Franchetti di Mestre e che ha messo 10 insufficienze su 14 alla versione di greco. Secondo gli studenti, la professoressa sarebbe già entrata in conflitto con il professore interno di latino qualche anno fa, quando era stata assegnata sempre al Foscarini nella veste di commissario esterno: la commissione di maturità è infatti composta da un presidente esterno, tre docenti esterni e tre interni.

La prima a rifiutare di sottoporsi all’esame orale è stata la diciottenne Linda Conchetto, una promessa dell’atletica leggera e ora paladina della protesta. «Tanti mi hanno mandato messaggi sui social con commenti positivi, altri mi hanno fatto commuovere raccontandomi la loro esperienza negativa. Ho avuto purtroppo anche molti giudizi contrari, e questo mi spingerebbe a sottrarmi dai riflettori. Ma mi sono resa conto che per tanti ragazzi sono diventata un simbolo», racconta.

Lei la sufficienza in greco l’aveva avuta, 6.5 decimi, ma ha agito in solidarietà con le compagne. […]

Linda puntava al 90, ha avuto 71: un voto che le fa rischiare la borsa di studio, ma non il posto in una università dell’Ohio, per meriti sportivi. Linda chiederà comunque un accesso agli atti per vedere le prove ma per ora non prevede un ricorso al Tar, per cui l’esame di Stato non rischia di essere invalidato.

