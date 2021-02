23 feb 2021 08:19

“SUAREZ HA AMMESSO DI AVER AVUTO LE DOMANDE IN ANTICIPO" - PER IL GIP LA PROFESSORESSA STEFANIA SPINA, CHE DOVEVA INTERROGARE L’ATTACCANTE, GLI AVEVA MANDATO UN FILE CON LA PROVA. CON QUESTA MOTIVAZIONE IL GIUDICE HA DECISO DI NON REVOCARE LA MISURA RESTRITTIVA NEI CONFRONTI DELLA DOCENTE, SOSPESA PER OTTO MESI - SPINA HA NEGATO TUTTO SOSTENENDO DI AVER INVIATO SOLO LE LEZIONI. SECONDO IL GIP PERÒ SPINA AVREBBE CONTRIBUITO "IN MANIERA DETERMINANTE" ALL'ESAME FARSA DI SUAREZ…