Da "la Zanzara – Radio24"

“E’ un ergastolo mediatico. E’ la prima sospensione per sei mesi di un programma tv nella storia d’Italia. Ma io ho solo detto che è importante integrare vitamina C e vitamina D. E non lo dico nemmeno io, ma la ricerca scientifica”. A La Zanzara su Radio 24 Adriano Panzironi va all’attacco del provvedimento dell’Agcom che ha ordinato la sospensione dei suoi programmi sulle emittenti locali perché potrebbero essere pericolosi per la salute degli utenti nel periodo del Coronavirus. “Per me i metodi utilizzati finora – dice Panzironi – sono medievali. Non bastano, sono vecchi. Il problema qui è che si fa passare il concetto che la prevenzione non si può fare, ma si deve contrastare questo virus con metodi come il distanziamento, lavandosi le mani...Cose giuste, ma non si può fare solo questo. Bisogna per esempio ridurre la quantità di carboidrati. Dicono che la vitamina C è una fake news, invece non è vero. Ci sono sperimentazioni all’Università di Palermo”.

Ma lei non è medico: “Sono informatore scientifico, un suo collega giornalista, Parenzo. E non ho mai detto che con la vitamina C e D si può prevenire il coronavirus. Ma si può prevenire una prognosi infausta, l’ha detto anche Montagnier”. Lei fa marchette in tv ai suoi prodotti ed è un minchione, dice Parenzo: “Adesso Parenzo non offenda, io non la sto offendendo. Uno sfregio alla libertà d’espressione chiudere le televisioni? Io mi occupo semplicemente di informazione. Poi che ci sia una televendita durante la trasmissione, questo permette ovviamente di pagare gli spazi televisivi. Faccio l’imprenditore e questa azione terroristica mette in difficoltà più di 50 emittenti regionali. Ci possono essere centinaia di famiglie che andranno sul lastrico. Per non parlare del fatto che c’è un milione di persone in Italia che seguendo questo stile di vita ha risolto un sacco di cose e non c’è nessuno che si è mai lamentato. Non vedo perché quello che dico è un problema per la salute. Io ho solo sto dicendo che se ho un problema di virus, nel momento in cui sono contagiato, se il mio sistema immunitario funziona meglio avendolo rafforzato con vitamina C e D ed un’alimentazione corretta, non c’è nulla di male”.

Ma lei poi quei prodotti li vende: “Mica solo io, la vendono tante altre persone la vitamina C e D”. Non è provato che i carboidrati fanno male per chi è malato di covid: “Si, è provato. L’ultimo articolo uscito pochi giorni fa dall’Università di Padova, dimostra che le fluttuazioni glicemiche indotte da una glicemia non controllata, in questo caso il diabete ma anche dopo aver mangiato un semplice piatto di pasta, può portare dei danni”. Ma lei è in conflitto di interessi, è palese: “Si, sicuramente è un conflitto di interessi se questo conflitto di interessi avesse provocato dei danni. Andate a chiedere al milione di persone che stanno bene e sono guarite da numerose patologie”.

E’ un provvedimento politico?: “Sicuramente sì. Se pensiamo che la direttrice generale lavora per lo stesso studio di avvocati di Conte, è chiaro che le persone nominate all’interno dell’Agcom vengono nominate dalla politica”. Che errori sono stati fatti nella gestione del coronavirus?: “Noi dobbiamo pensare ad una prevenzione primaria. E’ chiaro che bisogna distanziare le persone e tutto...In sostanza io dico che se mangiassimo meno carboidrati ed assumessimo vitamina C e D avremmo un minor rischio per la prognosi infausta. Chiaramente te lo prendi. Ma nel momento in cui hai un sistema immunitario che funziona meglio, probabilmente invece di avere un 10 per cento di persone che finiscono in terapia intensiva, ci limiteremmo ad un 3 per cento. Allora anche Sgarbi non dovrebbe più parlare. Burioni su Rai Uno aveva detto che da noi il covid non arriverà mai, state tranquilli”.

Lei è come Wanna Marchi, dice Parenzo: “Ma Parenzo, come fa a dire una cosa del genere? Io non c’entro niente con la Marchi. Lei Parenzo offende un milione di italiani che hanno cambiato stile di vita con me, e con grandi benefici. Sono tutti stupidi? Io ammetto che ho un conflitto di interessi, io però utilizzo quel conflitto di interessi per far bene alla gente”. Ma lei si arricchisce: “Io posso diventare ricco nel momento in cui le persone che seguono il mio stile di vita non lo fanno per un giorno, ma per anni. Perché un investimento pubblicitario sta in piedi se le persone continuano a seguire lo stile di vita per anni. E contro il provvedimento dell’Agcom ho già fatto ricorso, vedremo il 21 aprile. Tra l’altro ho anche fatto un appello allo Stato affinchè regali la vitamina C. Perché dobbiamo fortificare le difese immunitarie”. Che fatturato ha, è vera la cifra di 24 milioni?: “Sì, 24 milioni annui. Ma spendevamo 8 milioni per l’emittenza locale”.

