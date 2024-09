“SUCCESSION’’ LIVE! - IN UN'AULA DI TRIBUNALE DI RENO, NEVADA, STA PER INIZIARE LA LOTTA PER IL FUTURO DELL'IMPERO MEDIATICO DI MURDOCH - IL 93ENNE RUPERT VUOLE CHE IL FIGLIO MAGGIORE, LACHLAN, EREDITI IL SUO TRONO E MANTENGA IL CONTROLLO DI ASSET PREZIOSI COME FOX NEWS E “THE WALL STREET JOURNAL”. MA TRE DEGLI ALTRI FIGLI DEL MAGNATE, JAMES, ELISABETH E PRUDENCE, NON CI STANNO, INSISTENDO SUL FATTO CHE TUTTI E QUATTRO I FRATELLI CONTINUINO A RICEVERE QUOTE DI VOTO UGUALI - SE LACHLAN, COME IL PADRE, È FILO-TRUMP, JAMES MURDOCH SOSTIENE KAMALA HARRIS…

Daniel Arkin per www.nbcnews.com

La battaglia per il regno mediatico globale di Rupert Murdoch si sta dirigendo verso la più grande piccola città del mondo. Murdoch, il miliardario magnate della stampa di 93 anni, vorrebbe modificare i termini di un trust irrevocabile in modo che il figlio maggiore, Lachlan, erediti il suo trono e mantenga il controllo di asset preziosi come Fox News e The Wall Street Journal. Ma tre degli altri figli del magnate, James, Elisabeth e Prudence, stanno reagendo, insistendo sul fatto che tutti e quattro i fratelli continuino a ricevere quote di voto uguali.

La faida familiare verrà portata davanti a un giudice presso il tribunale della contea di Washoe a Reno, Nevada, la prossima settimana, ma i procedimenti e gli atti del caso sono avvolti nel segreto.

Alicia L. Lerud, un amministratore presso il Second Judicial District Court, ha confermato a NBC News che la questione Murdoch è sotto sigillo e "riservata ai sensi dell'ordine del tribunale". (Il tribunale successorio di Reno si occupa spesso di trust e patrimoni familiari.)

A fine luglio, tuttavia, il New York Times ha pubblicato un articolo basato su una copia di un documento giudiziario sigillato che esponeva alcune delle questioni chiave del caso.

Murdoch è uno dei più potenti e influenti titani dei media dell'era moderna. Ha trasformato una piccola azienda di giornali australiana in una potente collezione di proprietà televisive via cavo e via radio. Il gioiello della corona rimane Fox News, un pilastro del movimento conservatore americano e sede di conduttori di opinioni di alto profilo che difendono strenuamente l'ex presidente Donald Trump.

Gli intrighi di palazzo all'interno della famiglia Murdoch hanno spesso suscitato un'attrazione pubblica senza pari, ispirando la serie HBO "Succession" e libri sui retroscena.

La famiglia è divisa in parte dalle differenze di opinione politica, e da come queste convinzioni potrebbero plasmare il futuro del suo impero mediatico in espansione. Lachlan Murdoch, che ha assunto la carica di presidente di Fox Corp. e News Corp. lo scorso settembre, tende a essere più in linea con la visione del mondo conservatrice del padre.

Si ritiene che James Murdoch, Elisabeth Murdoch e Prudence Murdoch siano più moderati politicamente. James Murdoch ha sostenuto la candidatura presidenziale del vicepresidente Kamala Harris e i registri della Federal Election Commission mostrano che ha donato centinaia di migliaia di dollari ai candidati democratici al Congresso e ai partiti statali democratici.

Il Times, citando il documento del tribunale, ha riferito che il maggiore dei Murdoch ritiene che la "mancanza di consenso" tra i quattro figli "avrebbe un impatto sulla direzione strategica di entrambe le aziende, incluso un potenziale riorientamento della politica editoriale e dei contenuti".

Il magnate ha presentato una petizione per modificare il trust mentre cerca di "consolidare il potere decisionale nelle mani di Lachlan e dargli un controllo permanente ed esclusivo".

A giugno, il commissario per le successioni del Nevada ha stabilito che Murdoch avrebbe potuto modificare il trust irrevocabile se il ricco patriarca fosse stato in grado di dimostrare di agire in buona fede, per il solo beneficio dei suoi eredi, secondo una copia della sentenza di 48 pagine citata dal Times. (Murdoch ha altri due figli, entrambi ventenni, dal terzo dei suoi cinque matrimoni.)

Nel caso in cui Lachlan Murdoch consolidasse il controllo delle proprietà aziendali, la programmazione d'opinione di Fox News continuerebbe probabilmente a essere decisamente conservatrice e a esercitare una notevole influenza sulla politica repubblicana.

Negli ultimi anni, Fox News è stata strettamente legata a Trump. La società è stata citata in giudizio da Dominion Voting Systems per aver trasmesso accuse infondate di brogli elettorali dopo le elezioni del 2020. Le due parti hanno infine raggiunto un accordo per 787,5 milioni di dollari , evitando un processo con giuria.

"Rupert Murdoch è sempre stato bravo ad armonizzare i suoi interessi commerciali e i suoi obiettivi ideologici, e sembra vedere Lachlan come l'unico fratello che può infilare quell'ago", ha affermato Reece Peck, professore associato di cultura dei media presso la City University of New York-College of Staten Island e autore di "Fox Populism: Branding Conservatism as Working Class".

Il dramma della successione, un mix reale di "Re Lear" e TV di prestigio, promette di suscitare un notevole interesse da parte di attori nei regni sovrapposti di media, intrattenimento, politica e potere aziendale. Questo è in parte il motivo per cui una coalizione di importanti organizzazioni di notizie ha recentemente presentato una petizione per rendere i procedimenti segreti aperti al pubblico.

Sei società di informazione — The Associated Press, CNN, National Public Radio, The New York Times, Reuters e The Washington Post — si sono unite “cercando di accedere ai procedimenti giudiziari e di desecretare, e di accedere ai verbali e agli atti giudiziari e in questa materia”, secondo un deposito legale condiviso con NBC News da un portavoce del Times.

"Il destino dell'enorme fortuna e del vasto impero mediatico della famiglia Murdoch è una questione di immenso interesse pubblico, e il pubblico ha anche interesse a garantire che i tribunali pubblici amministrino la giustizia in modo corretto e imparziale", afferma in parte il documento.

