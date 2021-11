21 nov 2021 16:20

“NEL SUO PC CI SONO LE PROVE CHE LA PICCHIAVA DI CONTINUO” – PARLA LA SORELLA DI CARLOTTA BENUSIGLIO, LA STILISTA TROVATA IMPICCATA IN UN PARCO DI MILANO PER LA CUI MORTE LA PROCURA HA CHIESTO 30 ANNI PER L’EX FIDANZATO: “È FINITA PIÙ VOLTE IN OSPEDALE. LE DISSI DI FARSI DELLE FOTO. NE ABBIAMO RITROVATE TANTISSIME SUL PC, ASSIEME A SCREENSHOT DI MESSAGGI MINATORI. SI ERA AGGRAPPATA A LUI DOPO LA MORTE DI NOSTRO PADRE E SE RICEVAVA UNO SCHIAFFO PENSAVA CHE…”