“TACCHINO” A CHI?! - LE NAZIONI UNITE HANNO ACCETTATO LA RICHIESTA DELLA TURCHIA DI ESSERE CHIAMATA “TURKIYE” E NON PIÙ “TURKEY” PER NON ESSERE CONFUSA CON IL TERMINE INGLESE “TACCHINO” – LA RICHIESTA FA PARTE DI UNA CAMPAGNA DI RINNOVAMENTO D’IMMAGINE VOLUTA DAL SULTANO: “TRA LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO, C'È ANCHE IL FATTO CHE IL PAESE NON VOLEVA PIÙ ESSERE ASSOCIATO AD ALCUNI SIGNIFICATI COME "PERSONA STUPIDA E RIDICOLA" E..."

Erdogan scrive all'Onu: "Ora siamo Turkiye, non Turkey" La Turchia non vuole più essere un tacchino

Dal “Fatto Quotidiano”

Altro successo internazionale per Erdogan: la Turchia, come scrive il Post, non si chiamerà più come un tacchino. "La Turchia - si spiega - ha chiesto ufficialmente alle Nazioni Unite di essere chiamata in modo diverso da qui in avanti. Il suo nome non sarà più Turkey', la versione inglese usata fino ad ora a livello internazionale, ma Turkiye', il nome turco che viene già usato in Turchia.

tacchino 4

La richiesta, fa parte di una campagna di rebranding, cioè di rinnovamento d'immagine, avviata nel paese dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan a dicembre dello scorso anno".

Mai più tacchini: "Tra le ragioni del cambiamento, c'è anche il fatto che il paese non voleva più essere associato al tacchino (che in inglese si chiama appunto `turkey) e ad alcuni significati poco lusinghieri che il Cambridge English Dictionary attribuisce a questo termine, come 'qualcosa che fallisce miseramente' o 'una persona stupida e ridicola". L'Onu ha già ratificato, che nessuno irriti il sultano.

