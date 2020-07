“TAGLIERÒ IL PENE DEL MOLLUSCO” – I MESSAGGI DI FUOCO DI JOHNNY DEPP INVIATI A CHRISTIAN CARINO, EX FIDANZATO DI LADY GAGA, QUANDO HA SCOPERTO CHE AMBER HEARD SE LA FACEVA CON ELON MUSK, CHIAMATO IN MANIERA SPREZZANTE IL “MOLLUSCO” – “LEI GLI HA FATTO UN POMPINO E LUI LE HA DATO GLI AVVOCATI. È UNA STRIPPER DA 50 CENTESIMI, UNA CACCIATRICE D’ORO” – IL FONDATORE DI TESLA NEGA CHE LA RELAZIONE CON AMBER SIA INIZIATA DURANTE IL LORO MATRIMONIO, MA PARE CHE I DUE SI SOLLAZZASSERO CON CARA DELEVINGNE NELL’ATTICO DI DEPP… - VIDEO

Johnny Depp ha minacciato di "tagliare" il pene a Elon Musk quando ha scoperto che la moglie Ambert Heard aveva una presunta relazione con il fondatore di Tesla.

L'attore 57enne ha accusato l’ex moglie di avere una "relazione extraconiugale" con il miliardario che ha sempre negato, dicendo di aver iniziato la relazione con Amber un mese dopo il loro divorzio. In una serie di messaggi inviati nell’agosto del 2016 a Christian Carino, l’ex fidanzato di lady Gaga, Depp scriveva: «Gli mostrerò cose che non ha mai visto prima come l'altra parte del suo cazzo quando lo taglierò». In altri messaggi definita la moglie una “cercatrice d’oro” e una “spogliarellista da 50 centesimi” che aveva praticato sesso orale a “Mollusk”, quello che per molti è un chiaro riferimento a Musk.

amber heard ed elon musk 1

«Vuole un’umiliazione globale. La avrà. Ha succhiato il pene del Mollusco e lui in cambio le ha dato alcuni avvocati – si legge in uno dei messaggi inviati da Depp tre mesi dopo aver deciso di divorziare da Amber - Non ho pietà, nessuna paura e non un'oncia di emozione per quello che una volta pensavo fosse amore per questa cacciatrice d’oro». L’attore è anche accusato di aver messo in piedi una raccolta di firme per cancellare la presenza di Amber dal film “Aquaman”.

amber heard e cara delevingne

«Il signor Carino era molto interessato a diventare il mio agente in quel momento – si è difeso Depp - Quella petizione credo sia stata presentata anni dopo. Non l’ho orchestrato io».

Musk ha anche respinto le accuse di un triangolo amoroso con Heard e Cara Delevingne. Poco tempo fa era stato rivelato che i tre si incontravano nell’attico di Depp quando ancora la coppia era sposata.

