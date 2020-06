Da "www.tgcom24.mediaset.it"

cara delevingne e amber heard

Nella guerra infinita tra Amber Heard e Johnny Depp con tanto di causa da 50 milioni di dollari intentata dall'attore contro l'ex moglie, emergono alcuni nuovi dettagli piccanti. Stando alle rivelazioni esclusive del Daily Mail pare infatti che la bella Amber avesse una relazione a tre con Cara Delevingne e Elon Musk ai tempi in cui risalirebbero le accuse di violenza domestica che lei ha rivolto contro Depp.

Il trio di vip usava riunirsi nell'attico di Depp nel centro di Los Angeles verso la fine del 2016, poco dopo che la Heard si era separata dalla star di "Pirati dei Caraibi".

amber heard ed elon musk 1

L'informazione, così conferma una fonte vicina a Depp, potrebbe servire all'attore per raccogliere ulteriori testimonianze a sostegno della sua causa esplosiva contro la Heard, iniziata dopo che l'attrice ha rilasciato nel marzo dello scorso anno un'intervista al Washington Post, dalla quale emergeva che fosse una "sopravvissuta alle violenze domestiche dell'ex marito".

amber heard ed elon musk

Accuse che Depp ha sempre definito "bufale" ma che gli sono costate la perdita del suo prezioso ruolo come Capitano Jack Sparrow, nella saga "Pirati dei Caraibi".

Da allora i suoi avvocati hanno cominciato a raccogliere dichiarazioni a favore del divo hollywoodiano, tra cui quella di Josh Drew, che in passato era stato sposato con la migliore amica di Heard, Raquel 'Rocky' Pennington.

Drew avrebbe confermato che la moglie Rocky gli aveva rivelato della relazione a tre tra Amber, Cara Delevingne e Elon Musk mentre la Heard era ancora sposata con Depp.

amber heard e cara delevingne

A quanto afferma Musk invece il ménage, solo con la Heard, sarebbe nato solo dopo che la separazione tra i due attori era già avvenuta, ovvero nel maggio 2016.

Dal canto suo Depp sostiene invece che il magnate della Tesla si sia incontrato di notte con Amber già nel 2015 mentre Depp era in trasferta.

johnny depp

Sia a Musk sia alla Delevingne gli avvocati di Depp hanno chiesto di produrre tutte le informazioni, messaggi, e-mail, lettere o comunicazioni scambiate con la Heard durante il suo matrimonio con Johnny, che menzionassero presunti episodi di violenza domestica e in particolare modo riguardanti il litigio scoppiato nel maggio 2016 durante il quale Depp le avrebbe lanciato oggetti e l'avrebbe picchiata.

johnny depp e amber heard

