“I TALEBANI GIRANO CASA PER CASA DI CHI LAVORA CON LA NATO” - LA TESTIMONIANZA DI UNO DEI RIFUGIATI AFGHANI ARRIVATO IN ITALIA: “SONO CONTENTO DI ESSERE QUI. GLI ITALIANI HANNO FATTO TANTO PER NOI, SIAMO CONTENTI, ANCHE I MIEI FIGLI. RINGRAZIO I MILITARI E L’ESERCITO CHE CI HANNO AIUTATO A USCIRE…” – VIDEO E FOTO: IL CAOS ALL’AEROPORTO DI KABUL PER FUGGIRE DAL PAESE

afghani provano a fuggire all aeroporto di kabul 6

(ANSA) - TRENTO, 25 AGO - "Sono contento di essere arrivato in Italia perché adesso i talebani girano casa per casa di chi lavora con Nato e Aisa. Gli italiani hanno fatto tanto per noi, è un piacere essere qui, siamo contenti, anche i miei figli. Io ringrazio per tutto i militari e l'Esercito italiano che ci hanno aiutati ad uscire".

afghani provano a fuggire all aeroporto di kabul 5

È una delle testimonianze di uno dei rifugiati afghani - un padre di famiglia - in quarantena nella base logistica dell'Esercito a Colle Isarco, in Alto Adige. La struttura, che già dal marzo 2020 è stata messa a disposizione della Provincia autonoma di Bolzano dal Ministro della Difesa per la gestione della pandemia (ANSA).

afghani in fuga dall aeroporto di kabul afghani provano a fuggire all aeroporto di kabul 4 un soldato con un bambino afghano afghani provano a fuggire all aeroporto di kabul COMBATTENTI TALEBANI SU UN VEICOLO MILITARE A KABUL afghani in fuga dall aeroporto di kabul 2 afghani provano a fuggire all aeroporto di kabul 2 afghani provano a fuggire all aeroporto di kabul 3 afghani in fuga dall aeroporto di kabul 1 afghani provano a fuggire all aeroporto di kabul 1 una soldatessa con una bambina afgana