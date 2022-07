“I TEMPI PER I MASCHI SONO DURI, O PER LO MENO PUNITIVI” - NATALIA ASPESI RISPONDE A UN LETTORE CHE LAMENTA L’INASPRIMENTO DEI RAPPORTI UOMO-DONNA (“IN QUESTO TEMPO IN CUI VENIAMO DESCRITTI COME MANIACI CHE APPENA VEDONO UNA BELLA RAGAZZA SE NON LE SALTANO ADDOSSO LA INSULTANO, RISULTA DIFFICILE MI CREDA, RELAZIONARSI”): “SE I POVERI MASCHI HANNO UNA NATURA FRAGILE DI CUI SONO SOLO PARZIALMENTE RESPONSABILI, NON SAREBBE MEGLIO NON PROVOCARLI IN MASSA, PERCHÉ PUÒ CAPITARE CHE TRA LORO CE NE SIANO DI NON EROICI?” - L’ATTACCO A ELETTRA LAMBORGHINI

GIÀ, PER I MASCHI SONO TEMPI DURI

Ebbene sì cara signora, noi uomini siamo pericolosi, Abbiamo sempre in testa solo la femmina, anche quelle velate anzi forse di più. Spero capisca che sto scherzando. Ma in questo tempo in cui veniamo descritti come maniaci che appena vedono una bella ragazza se non le saltano addosso la insultano, risulta difficile mi creda, relazionarsi. Mi dice un mio amico di aver detto carina a una collega, senza malizia, e questa a momenti lo denunciava all'ufficio personale.

Non pensa che ci sia qualcosa di strano in questa frattura tra donne e uomini? Direi di incivile, perché è come se tutti gli uomini (che mascalzoni!) non pensassero ad altro. Io ho una fidanzata di cui sono molto innamorato, vedere una ragazza può farmi piacere ma finisce lì. Tutto questo non mi piace, mi fa paura.

Gerolamo G.G.

Risposta di Natalia Aspesi

Qualche decennio fa il mio femminismo era piuttosto militante o forse il mio fidanzato del tempo mi aveva piantato, quindi gli uomini mi parevano altro che mascalzoni, forse addirittura vampiri! Così stavo dalla parte delle ragazze che difendevano il loro diritto ad andare in giro con le mini ultrainguinali senza per questo dover sopportare in strada gli sguardi lascivi degli uomini. Invecchiando si diventa più conservatori o più ragionevoli, o forse semplicemente più buoni.

Se i poveri maschi hanno una natura fragile di cui sono solo parzialmente responsabili, non sarebbe meglio non provocarli in massa, perché può capitare che tra loro ce ne siano di non eroici?

Comunque l'altro giorno vedevo su TikTok un ragazzo impubere, il tipo di giornalista che va di più adesso, perché ha il privilegio di non saper nulla, neppure di quello di cui sta parlando, che raccontava sdegnato, le guance rosse di emozione e agitando le mani, di una nota cantante di cui io non sospettavo l'esistenza che aveva eroicamente fermato il concerto perché nella folla plaudente, anche quella impubere, qualcuno le aveva rivolto un insulto cioè quello che dieci anni fa sarebbe stato un complimento.

La nota cantante è una bella ragazzona, sederona, pettona, labbrona, vistosamente attraente, qualcuno sussurrerebbe addirittura il vergognoso termine "sexy". E quella sera un povero scemo ci casca e commenta allegramente come fossimo negli anni 80 quel ben di Dio che si trova sotto il naso.

Lei si erge come una dea, abbassa il microfono, blocca i fianchi frementi, ulula il suo giusto sdegno e fa trascinar via lo scriteriato oltraggiatore. Sì, lei ha ragione i tempi per voi maschi sono duri, o per lo meno punitivi: temo anche per noi femmine anziane che in passato ne abbiamo passate e superate di ogni colore, davvero drammatici, e se ci dicevano culona ci veniva da ridere.

