“LA TENGO COME TODAS” – ELISABETTA CANALIS RISPONDE AI PIPPAROLI CHE SI SONO CONCENTRATI SU UN DETTAGLIO HOT DURANTE L’ULTIMO SPOT DI UNA MARCA DI INTIMO – LA SHOWGIRL PRIMA APPARE AVVOLTA IN UN ASCIUGAMANO, PER POI PASSARE A INDOSSARE UN BODY DI PIZZO NERO CHE LASCIA SCOPERTO UNA… VIDEO

Martina Coscetta per "www.lastampa.it"

elisabetta canalis 11

Elisabetta Canalis ha postato su Instagram un filmato, diventato subito virale, in cui sponsorizza una marca di intimo femminile. Prima appare avvolta in un asciugamano, per poi passare a indossare un body di pizzo nero. Nel video, però, gli utenti hanno notato un dettaglio hot: la lingerie si è spostata lasciando intravedere più del dovuto.

elisabetta canalis 10

La showgirl ha risposto ai commenti in spagnolo: "La tengo come todas" ("Ce l'ho come tutte"). Così come fece Laura Pausini nel 2014, quando durante un concerto a Lima, in Perù, le si aprì la vestaglia e in molti sostennero che sotto fosse nuda.

elisabetta canalis 9 elisabetta canalis 1 elisabetta canalis 4 elisabetta canalis 6 elisabetta canalis 4 elisabetta canalis 6 elisabetta canalis

elisabetta canalis 7 elisabetta canalis 12 elisabetta canalis 2 elisabetta canalis 3 elisabetta canalis 5 elisabetta canalis 1 elisabetta canalis 2 elisabetta canalis 13 elisabetta canalis 3 elisabetta canalis 4 elisabetta canalis 1 elisabetta canalis 3 elisabetta canalis 2 ELISABETTA CANALIS ELISABETTA CANALIS elisabetta canalis 6 elisabetta canalis elisabetta canalis 1 elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis 5