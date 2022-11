“TEO LOSITO AVEVA UN TATUAGGIO CON LA SCRITTA 'PROPERTY OF TARALLO' ALL’ALTEZZA DELL’OSSO SACRO” – BRIGITTE SIMONA VALESCH, L'ESTETISTA DEI VIP, RIVELA LE CONFIDENZE FATTE DA GABRIEL GARKO, ADUA DEL VESCO E GLI ALTRI ATTORI DELLA SCUDERIA ARES: “ADUA VENIVA PESATA OGNI GIORNO. COMINCIÒ A PERDERE PESO CON ALBERTO CHE LE DICEVA: “FAI SCHIFO”, “VERGOGNATI”, “DIMAGRISCI”. A GARKO LO MINACCIAVA DI RIVELARE LA SUA OMOSESSUALITÀ” – LA MORTE DELL’EX COMPAGNO DI LOSITO E I SOSPETTI SU DEI RITUALI DI MAGIA NERA NEL…

Andrea Ossino per “la Repubblica - Edizione Roma”

"Property of Alberto Tarallo". Una scritta tatuata sul corpo di Teodosio Losito rivela il rapporto tra il patron della Ares Film e le persone che lo circondavano negli anni d'oro vissuti dalla casa di produzione cinematografica: «Erano tutti dei burattini di Alberto Tarallo», spiega ai pm Brigitte Simona Valesch, l'estetista dei vip, raccontando che gli attori della scuderia Ares le avrebbero detto di come «presso la villa di Zagarolo dove vivevano Alberto e Teo c'erano molti ragazzi giovani, aspiranti attori che vivevano lì ed erano sottoposti a un sorta di scuola di recitazione. vivevano tutti sotto l'egemonia di Alberto Tarallo, il quale esercitava sugli stessi molte pressioni psicologiche, dall'alimentazione allo stile di vita, all'abbigliamento» . Lo stesso tatuaggio di Losito «fu fatto senza la consapevolezza di Teo, da quanto mi disse Teo, il quale fu invitato da Alberto a farsi tatuare una scritta a sorpresa», dichiara la beauty coach.

Tarallo ha negato quanto raccontato dalla donna, ma la signora Valesch, che vanta esperienze televisive con Ilary Blasi e collaborazioni con marchi del calibro di Chanel e Dior, sapeva che agli investigatori doveva dire la verità.

Interrogata nell'indagine in cui i pm ipotizzano il reato di falso e bancarotta a carico del capo della Ares, ha raccontato della sua amicizia con Teodosio Losito, lo sceneggiatore che si è suicidato nel gennaio 2019 lasciando un'eredità da sei zeri al compagno Alberto Tarallo, la stessa che secondo il pm è stata ottenuta grazie a un testamento falso, un'accusa che la Cassazione ha già parzialmente affossato.

L'indagine comunque va avanti e in questo contesto l'estetista dei vip ha detto di aver conosciuto Losito «tramite il signor Gabriel Garko», in occasione di un intervento estetico al viso. Anche l'attore infatti si sarebbe rivolto alla donna ( diventando poi il suo testimone di nozze) quando «doveva asportare del silicone impiantatogli sul viso dalla sorella di Alberto Tarallo» .

«Gabriel mi riferì che Alberto non voleva che si sapesse che lui era omosessuale mi riferì che Alberto Tarallo più volte nel corso degli anni lo minacciò dicendogli che se avesse lavorato o provato a lavorare con altre società avrebbe riferito il suo orientamento sessuale distruggendolo mediaticamente» , continua la testimonianza in parte confermata dallo stesso Garko.

Anche Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, era entrata in contatto con lo studio della Valesch «per rifarsi il seno che era stato fatto male in precedenza ». La ragazza verso la fine del 2017 avrebbe affrontato un momento difficile: «cominciò a perdere peso sino a diventare anoressica disse che era colpa di Alberto Tarallo il quale la voleva sempre magra per i ruoli che doveva interpretare nelle fiction mi raccontò di aver subito molte violenze psicologiche da parte di Alberto, in particolare mi raccontava che veniva pesata ogni giorno e che spesso veniva offesa da Alberto che le diceva: 'fai schifo', 'vergognati', 'dimagrisci'» , continua la testimonianza al vaglio dei pm che intendono capire come mai gli attori della Ares abbiano iniziato a puntare il dito sul produttore che li ha resi famosi.

Estratto dell’articolo di Erika Chilelli per “il Messaggero”

(…) «Eravamo tutte sue pedine: decideva il bello e cattivo tempo, eravamo sotto ricatto psicologico», aveva riferito Gabriel Garko, sentito dal pm. «Già quando andai da lui, nel 1992, ero gay e Tarallo mi diceva che dovevo nasconderlo assolutamente per la mia carriera. Mi indusse a lasciare il mio compagno (...) Con questa storia dell'omosessualità mi ha sempre avuto in pugno». «Ci voleva a casa tutti insieme - ha raccontato Garko - perché voleva il controllo totale dell'artista. La sua prerogativa era cambiare nome all'artista, decidere tutto».

La casa in questione è la villa di Zagarolo, ribattezzata Zagarholliwood dove avveniva di tutto come confermato dalla beauty-coach dei vip: «Ho saputo per il tramite sia di Gabriel Garko, sia di Adua del Vesco e sia anche di Massimiliano Morra, che all'interno della villa di Zagarolo vi era una sorta di setta- si legge nel verbale - ovvero di un mondo soggetto a molteplici condizionamenti e violenze psicologiche da parte di Alberto Tarallo».

TATUAGGIO E MAGIA NERA Il dominio di Tarallo, però, secondo quanto riferito dalla Valesch si estendeva anche alla vita del suo compagno Teodosio Losito: «Mi ricordo che Teo aveva un tatuaggio all'altezza dell'osso sacro dove c'era scritto Property of Alberto Tarallo, cioè il suo gluteo era di proprietà di Alberto - si legge nel verbale di Brigitte Valesch - Tale tatuaggio fu fatto senza la consapevolezza di Teo, da quanto mi disse, fu invitato da Alberto a farsi tatuare una scritta a sorpresa».

A Brigitte, moglie del chirurgo estetico Raffaele Siniscalco, Losito chiese se la morte di Sergio, il suo ex compagno, potesse essere attribuita a dei rituali di magia nera che Tarallo metteva in atto: «Mi confidò di aver assistito in prima persona a dei rituali di magia nera fatti da Tarallo in giardino nella villa di Zagarolo. In particolare, Teo mi raccontava che Alberto la sera, quando vi era la luna piena spesso si inginocchiava per effettuare delle invocazione verso di essa».

