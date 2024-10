Estratto dell'articolo di Marta Giusti per www.ilmessaggero.it

ULTIMA FOTO DI Liam Payne

Liam Payne è stato visto discutere di soldi con una donna nella hall del suo hotel di Buenos Aires, poche ore prima di precipitare dal quarto piano dell'albergo. In seguito alla tragedia, gli ospiti della struttura hanno condiviso i loro ricordi dei momenti precedenti alla morte del cantante, tra cui quelli di aver sentito «rumori violenti» e un «urlo». Anche Michael Fleischmann, cittadino statunitense, alloggiava nell'hotel di lusso e sostiene che solo tre ore prima della morte di Payne, la pop star aveva un comportamento «selvaggio» mentre discuteva di denaro con una donna di cui l'identità rimane avvolta nel mistero. Lo riporta in esclusiva il Daily Mail Online.

liam payne

LA DONNA MISTERIOSA E IL LITIGIO

Fleischmann ha affermato che Payne continuava a ripetere alla donna: «Ti darò 20.000 dollari solo perché posso. Ho 55 milioni di dollari e mi piace aiutare le persone». Secondo diversi testimoni, durante la «situazione di grande tensione», la donna avrebbe parlato in spagnolo mentre il direttore dell'hotel traduceva la conversazione a Payne, intorno alle 14:00 ora locale. […]

Ha aggiunto che il cantante «sembrava molto turbato, agitato, e camminava avanti e indietro». La madre del signor Fleischmann, anche lei ospite dell'hotel, ha aggiunto: «Sembrava che fosse estremamente a disagio. Eravamo solo io, mio figlio, Liam Payne, la donna e lo staff. Il direttore stava cercando di intervenire educatamente o di calmarlo. C'era una sensazione di ansia nella zona»

IL COMPUTER SPACCATO

liam payne al computer poco prima di morire

Un'altra ospite di nome Rebecca (nome di fantasia) è stata una delle ultime persone a parlare con la popstar e ha affermato che Payne ha mostrato un «comportamento inquietante» mentre fracassava il suo computer portatile sul pavimento. «Ha afferrato una giovane donna e ha finto di strangolarla nell'ascensore» dell'hotel ed era accompagnato da un “entourage” composto da due donne e un uomo britannico.

liam payne stanza

[…] L'incontro di Rebecca, durato 30 minuti, con Payne è avvenuto nell'atrio dell'hotel, dove alloggiava per un matrimonio. Payne avrebbe dovuto fare il check-out mercoledì mattina, ma non l'aveva ancora fatto. Rebecca ha raccontato al MailOnline in un'intervista esclusiva: «Ho visto Payne aprire le sue e-mail e ne ha vista una che ovviamente lo ha fatto arrabbiare. All'improvviso ha preso il computer, ha urlato 'fan...o questa mer...a!' e ha iniziato a sbattere il computer a terra. Tutti, in particolare lo staff, sono rimasti davvero scioccati. Mi sono avvicinata e gli ho chiesto 'stai bene?' Ma lui ha solo grugnito. Poi ha detto 'Ero in una boyband. Ecco perché sono così fottuto».

[…]

LA CASA DISCOGRAFICA

liam payne (q)

Il cantante aveva subito un duro colpo pochi giorni prima della sua tragica morte: la sua casa discografica, Universal Music, gli aveva da poco comunicato la rescissione del contratto. E' quanto rivela il tabloid Daily Mail in prima pagina citando diverse fonti del mondo musicale. L'ex membro del gruppo britannico One Direction aveva siglato un accordo con l'etichetta nel luglio 2016 per lanciare la sua carriera da solista a soli 22 anni.

«Tra tutti i ragazzi degli One Direction, Liam era musicalmente sulla strada sbagliata», ha detto una fonte al Mail. Per il tabloid l'uscita del secondo album di Payne era stata sospesa prima che la Universal optasse per la fine della collaborazione. Non solo, anche l'addetto alle pubbliche relazioni del cantante si sarebbe dimesso all'inizio di questo mese.

LIAM PAYNE E LA COMPAGNA

Alla sua morte, avvenuta secondo le autorità argentine per una crisi psicotica seguita a un abuso di droghe, potrebbero aver contribuito anche altre fattori destabilizzanti, come il fatto che la sua attuale fidanzata, l'attrice e influencer americana Kate Cassidy, lo aveva lasciato da solo a Buenos Aires per tornare negli Usa, oltre all'avvio di una azione legale contro il cantante da parte della sua ex, Maya Henry, per averla contattata ripetutamente nonostante la fine del loro rapporto.

