22 ott 2022 18:27

“TI PREGO, PORTAMI VIA DA QUI. PAPÀ NON MI VUOLE BENE, VOGLIO AMMAZZARLO” - UN 53ENNE ROMANO FINISCE A PROCESSO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: TENEVA I SUOI DUE FIGLI SEGREGATI IN CASA CON LE SERRANDE ABBASSATE IN APPARTAMENTO E GLI IMPEDIVA TUTTO – L’UOMO È STATO FERMATO DOPO LA RICHIESTA D’AIUTO DI UNO DEI NIPOTI ALLO ZIO: “TENEVA PRIGIONIERI NELLA CASA PIENA DI MUFFA. LA MOGLIE ERA SUA SUCCUBE. I RAGAZZI RISOLVEVANO I PROBLEMI PICCHIANDOSI” – LA MOGLIE: “NON RIUSCIVO AD AGIRE, ERO BLOCCATA IN QUELLA SITUAZIONE…