Il male del dj Gigi D’Agostino: “Combatto con un grave dolore”. Dopo il post su Fb, la solidarietà dei fan

Tiziana Platzer per “La Stampa”

«Ero in una cittadina sperduta della Cina, prendo un taxi e mentre viaggiamo suona il cellulare del taxista: a volume alto è "L'amour toujors". Non ci credevo, stavo ascoltando Gigi D'Agostino in mezzo a una sperduta provincia cinese». Questo è Gigi D'agostino. Un re di consolle senza confini nel mondo.

Come viene in mente d'istinto a Gianluca Pandullo, dj cittadino che nella Torino della disco/techno commerciale Anni 90 e Duemila ha incrociato, come tanti colleghi, il producer, manipolatore di consolle e conduttore radiofonico all'anagrafe, torinese, Luigino Celestino Di Agostino. E ieri era il suo compleanno: annata 1967. Occasione fisiologica da Fb per lo scambio di auguri con i fan, invece, a dura sorpresa, D'Agostino allarga ai social il suo sfogo doloroso: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo È un dolore costante non mi dà pace La sofferenza mi consuma».

Così azzittisce qualunque suono. Fa tacere il mixer del popolo dance: sul profilo si srotolano i messaggi, in bilico fra gli auguri per i 54 anni e la fortuna che tutti vogliono raggiunga Gigi Dag per superare il momento di quando la vita fa pochi sconti. Fra i primi abbracci virtuali quelli dell'ex-sindaca di Torino Chiara Appendino con un «Forza Gigi».

Ecco, forza, l'invocazione più ripetuta: inviata dai tanti colleghi di campionamenti e dai fan, molti di loro fanno i conti con quanto l'idea faccia «troppo male al cuore». Un cuore che comunque balla. Restituendo a Gigi D'Agostino l'energia delle sue hit internazionali, come se suonassero "Elisir", "Another way", "In my Mind", "La passion".

L'elenco prosegue lungo, dove solo l'ultimo periodo Covid ha silenziato i templi della dance, le location da migliaia di persone in movimento sul ritmo. E Gigi D'Agostino, artista che ha cercato sempre la privacy, ha vissuto le ultime stagioni lontano dalle torri sonore. Ma non dalla possibilità di registrare, tanto che nel maggio 2020 ha presentato il singolo "Hollywood" e a seguire l'album "Smoderanza".

Ed è attivo su YouTube, dove fin dal 2017 ha aperto un canale con lo pseudonimo Lento Violento, uno spazio per far suonare i pezzi mandati in onda nell'etere agli inizi del Duemila dagli studi di Radio Italia Network. Una carriera lunga e battente, come altro non può essere per chi fa girare le tracce. Oggi è messa in pausa da una malattia importante e da un percorso curativo faticoso.

A cui sono indirizzati i messaggi d'affetto totale: «Grande Gigi, da anni con la tua stupenda musica trasmetti a noi tutti forza e coraggio, ora siamo noi che diamo a te il nostro affetto. Forza Gigi tieni duro e combatti come un leone, come solo tu sai fare», firmato Luca.

E da qualcuno che tanto vorrebbe tornare agli Anni Novanta la certezza: «Gigi ne uscirai sicuramente vincente». Gigi ringrazia tutti, con il cuore. Su un piatto virtuale invece, potrebbe partire il remix che D'Agostino ha realizzato con Edoardo Bennato, «Un giorno credi». Perché va da sé, «qui la lotta è più dura ma tu, se le prendi di santa ragione, insisti di più». E via si balla. -

