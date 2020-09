“TOGLIETEVI LE MASCHERINE” – UN GRUPPO DI NEGAZIONISTI DEL CORONAVIRUS FA IRRUZIONE IN UN SUPERMERCATO IN FLORIDA, INTIMANDO AI CLIENTI DI GETTARE VIE LE MASCHERINE: LA MARCIA VIENE RIPRESA DA UNA TESTIMONE CHE COMMENTA SENZA MEZZI TERMINI APPELLANDOLI COME DEI “FOTTUTI IDIOTI” – IL VIDEO VIENE PUBBLICATO ONLINE E GLI SCIROCCATI VENGONO TEMPESTATI DI INSULTI… - VIDEO

«Toglietevi la mascherina! Gettatela via!». Con queste grida, un gruppo di giovani negazionisti del coronavirus ha fatto irruzione in un supermercato, lasciando attoniti gli altri clienti. Il video della rumorosa performance dei no mask ha subito fatto il giro del web diventando virale in poche ore. E collezionando una pioggia di commenti irrisori e insulti per i protagonisti dell'esibizione antiscientifica.

Un gruppo di No Mask, mercoledì, ha fatto irruzione in supermercato in Florida. Il video della loro esibizione è diventato virale su Twitter. Nella ripresa si possono notare una dozzina di persone che marciano e gridano a tutti: «Toglietevi la mascherina». Fra loro ci sono anche dei bambini. La cliente del market che ha ripreso i negazionisti commenta, a inizio video, in maniera piuttosto eloquente: «Fucking Idiots» («fo****i idioti»).

Il video ha superato 30 milioni di visualizzazioni e i 16mila commenti, la maggior parte dei quali sono di scherno e di condanna del gesto sconsiderato di questi giovani. Soprattutto perché gli Stati Uniti rappresentano nel mondo la zona più colpita dal virus (6,6 milioni di contagi, 196mila morti - dati Johns Hopkins University).

Ma nella maggioranza dei casi, si è scoperto che i negazionisti sono anche sostenitori del Presidente Donald Trump, che nel corso della pandemia ha fatto molto discutere per alcune sue affermazioni e scelte opinabili.

Secondo uno studio del New York Times, tuttavia, i negazionisti rappresentano una minoranza perfino fra i fan di Trump. La maggior parte degli americani, tanto repubblicani quanto democratici, capisce dunque la gravità della situazione provocata dal Covid-19 e rispetta le regole scientifiche. Ma uno zoccolo duro di persone che non riescono o non vogliono accettare la realtà dei fatti persiste. E pensare che in Indonesia il governo ha decretato che i negazionisti verranno mandati a scavare le fosse per seppellire i morti del coronavirus.

