«Professore Topolino», lo contatta Giuseppe Cruciani al telefono in diretta radiofonica a La Zanzara. E Rai 1 con “La Vita in diretta” sguinzaglia l’inviata sotto il “balcone della canzone” in via Atri, nelle ultime 72 ore il principale prodotto di esportazione napoletana su radio e Tv.

«C’è Mediaset, stasera mi vedete in tv», informa lui dal microfono, Antonio Borrelli, in arte Topolino, il neomelodico inventore della “posteggia area”, ieri all’ora solita dell’esibizione. Tra “Carmela” e “O Sarracino”, si concede la nota da star. Sotto la pioggia, telefonini dei turisti puntati sul secondo piano a due passi dalla pizzeria Sorbillo.

Mostra la busta con 25 euro di monete riposte nel paniere in un’ora dalla generosità dei fan. Da tre giorni il mainstream si arrovella: folclore o illegalità? Trasmissioni, tv, siti on line azzannano il caso. Dopo che è partita una raccolta di firme nel quartiere tra i residenti e commercianti disperati per l’inquinamento acustico. […]

Ora Topolino deve salvare canzoni e paniere. Forse, soprattutto il paniere. «Mi sono scusato con il vicinato - si difende - Ho abbassato i decibel, in modo da non dare fastidio. Prima non ci facevo caso, mi facevo prendere dall’euforia...». A “La Vita in diretta” è finita con una bestemmia. Alla Rai era venuto in mente di sbarcare in via Tribunali per siglare l’armistizio tra cantante e residenti.

Le due fazioni a confrontarsi a favore di telecamera sotto il balcone. «Tiene in scacco il quartiere - arringa Gennaro Esposito, consigliere comunale e presidente del comitato Vivibilità cittadina - Una cosa illegale, le istituzioni devono intervenire». Nonostante la difesa d’ufficio in studio di Alessandra Mussolini, a Borrelli è scappata l’imprecazione. «Sono stato male tutta la notte per quella bestemmia - dice ora - sono un devoto della Madonna».

[…] «Ho pagato per una cosa che non ho fatto, per la droga: ma non l’ho mai venduta. Ho avuto una condanna di 10 anni».

Aggiunge nuovi particolari sulla sua vita, i dischi incisi negli anni Ottanta, una vecchia attività in giro per l’Italia da fonico. E soprattutto: «Nel 1992 ho partecipato a Mixer di Minoli - rivela - perché Luigi Giuliano scrisse per me una canzone dal titolo “Ampress ampress”».

Ci sono tracce di quella puntata con un giovane “Tony Borrelli” in sala di registrazione. Ma sapeva che era il boss Giuliano? «E chi non lo sapeva - replica lui - Lo conoscevano pure le pietre. Io mi sono sposato a Forcella». Non vuol sentir parlare di “disturbo” alla scuola Armando Diaz che si trova di fronte in via Tribunali. «Sono bugie - si arrabbia - Quando ci sono stati gli esami di Stato mi sono fatto mandare orari e giorni e non ho cantato. L’ha ammesso anche le preside».

Si ma gli incassi in nero? «Le tasse non si pagano perché canto da casa mia - risposta pronta - Se avessi avuto un esercizio pubblico, avrei dovuto pagare la Siae». Le autorizzazioni che non ha? «I vigili mi fecero notare: canti un’ora, invece hanno dichiarato che lo fai ininterrottamente e quindi questa denuncia non può andare avanti. Un carabiniere mi disse una bella cosa: se vendevi droga non ci chiamavano, canti e ti denunciano».

Bona Mustilli vive a un portone di distanza: «Quattro anni fa abbiamo cambiato gli infissi, ma la tortura c’è mattina e sera quasi tutti i giorni. Abbiamo fatto denunce ed esposti ma manca l’appoggio delle istituzioni».

