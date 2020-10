20 ott 2020 18:40

“PER TRE VOLTE IN UN GIORNO SONO STATA SCAMBIATA PER L’IMPUTATA” - IN UN TRIBUNALE INGLESE L'AVVOCATO ALEXANDRA WILSON È STATA ADDITATA COME IMPUTATO SOLO PERCHÉ DI COLORE - SU TWITTER HA SCHERZATO: “SUL MIO VISO DEVE ESSERCI QUALCOSA CHE DICE 'NON SEI UN AVVOCATO'” – IL PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA SE LA PRENDE CON IL "PREGIUDIZIO INCONSCIO”