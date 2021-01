“TRONCHETTI PROVERA AGÌ SOLO ALLO SCOPO DI DIFENDERSI” – DEPOSITATA LA SENTENZA CON CUI LA CASSAZIONE HA ASSOLTO L'AD DI PIRELLI NELLA VICENDA KROLL-TELECOM - TRONCHETTI AVEVA RINUNCIATO ALLA PRESCRIZIONE NEL 2015 PER ARRIVARE FINO IN FONDO. E DOPO 7 PROCESSI HA AVUTO RAGIONE LUI...

Tronchetti Provera

TRONCHETTI ASSOLTO ANCHE IN CASSAZIONE. AVEVA RINUNCIATO ALLA PRESCRIZIONE NEL 2015 PER ARRIVARE FINO IN FONDO NEL CASO DELLA SECURITY TELECOM - IL RISULTATO: NON PUÒ ESSERE ADDEBITATA A LUI LA RICETTAZIONE DI UN CD DI DATI SOTTRATTI NEL 2004 ALL' AGENZIA INVESTIGATIVA KROLL DAGLI HACKER DI TAVAROLI NEL CONTESTO DEL RECIPROCO SPIONAGGIO E CONTROSPIONAGGIO SIN DAL 2001 PER IL CONTROLLO DI BRASIL TELECOM

tronchetti provera megayacht

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - L'imputato Marco TRONCHETTI PROVERA agi' solo allo scopo di difendersi nella vicenda di spionaggio Kroll-Telecom, che lo vedeva accusato di ricettazione.

Cosi', la stessa Cassazione - che aveva annullato ben due volte l'assoluzione della Corte di appello di Milano dell'ex presidente di Telecom, oggi amministratore delegato di PIRELLI - con la sentenza n. 2457 depositata oggi ha motivato la conferma definitiva dell'appello ter, conclusosi a novembre 2018 col riconoscimento della scriminante dell'aver agito a tutela dell'esercizio del proprio diritto di difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione e posto alla base della causa scriminante prevista dall'articolo 51 del Codice penale per chi commette un reato col solo fine di esercitare un diritto. TRONCHETTI PROVERA era stato accusato di ricettazione per aver acquisito dall'ufficio di sicurezza della Telecom un cd contenente i dati raccolti dalla societa' investigativa Kroll contro la societa' italiana, i suoi vertici e loro familiari.

tronchetti provera e giuliano tavaroli

L'incarico investigativo si inseriva nella scalata a Telecom Brasil, che vedeva il manager italiano opposto all'allora amministratore delegato della societa' brasiliana, Carla Cico, costituitasi parte civile contro TRONCHETTI PROVERA e oggi condannata a rifondere le spese processuali.

L'errore, secondo la Cassazione, del precedente giudizio assolutorio era stato quello di riconoscere la legittima difesa nell'acquisizione illecita dei dati informatici di Kroll, invece della corretta causa scriminante dell'esercizio di un diritto, come quello di difendersi.

tavaroli