11 dic 2021 19:48

“TROPPE COSE NON TORNANO. NON POSSO CERTO CREDERE CHE DAVID ROSSI SI SIA AMMAZZATO.…” - L’ULTIMA TELEFONATA AL CAPO DELLA COMUNICAZIONE MPS, LA SERA DEL 6 MARZO 2013 IN CUI FU TROVATO MORTO, L’HA FATTA DANIELA SANTANCHÈ: “QUALCUNO ALZÒ LA CORNETTA, SENZA PERÒ INTERLOQUIRE. PER 36 SECONDI, DICONO I TABULATI. DICEVO “PRONTO DAVID, MI SENTI?”. POI LA LINEA FU MESSA GIÙ DALL’ALTRA PARTE. HO APPRESO DALLE DICHIARAZIONI DEL COLONNELLO AGLIECO CHE A RISPONDERE AL CELLULARE DI ROSSI SAREBBE STATO IL PM NASTASI. E MI SI È GELATO IL SANGUE…”