29 nov 2022 08:39

“TRUMP DOVREBBE SCUSARSI” – L’EX VICEPRESIDENTE AMERICANO, MIKE PENCE, CONTINUA NELLA SUA CAMPAGNA DI DEMOLIZIONE DEL SUO EX “BOSS”, INIZIATA CON L’ASSALTO A CAPITOL HILL, E ATTACCA "THE DONALD" PER AVER ACCOLTO A MAR-A-LAGO IL SUPREMATISTA NICK FUENTES, AMICO DI KANYE WEST: “HA SBAGLIATO A DARE UN POSTO A TAVOLA A UN NAZIONALISTA BIANCO, UN ANTISEMITA E UN NEGAZIONISTA DELL’OLOCAUSTO, E PENSO CHE DOVREBBE SCUSARSI”