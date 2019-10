“TRUMP HA AVUTO UN MÉNAGE À TROIS CON UNA MINORENNE E UNA PORNOSTAR” – NUOVE PICCANTI RIVELAZIONI SULLA VITA SESSUALE DEL PUZZONE NEL LIBRO “ALL THE PRESIDENT'S WOMEN” - UN GANGSTER DELLA MAFIA NEWYORKESE RACCONTA DI COME IL PALAZZINARO FREQUENTASSE UN BORDELLO A TIMES SQUARE NEL 1982: “LO ABBIAMO RIPRESO MENTRE FACEVA SESSO A TRE. IL VIDEO È STATO CONSEGNATO AL MIO BOSS CHE…”

DAGONEWS

Uno scagnozzo della mafia afferma che Donald Trump è stato filmato in un bordello di New York mentre aveva un rapporto a tre con un’adolescente e una porno star nel 1982. La registrazione è stata quindi inviata a un boss della mafia.

La scioccante accusa è stata raccolta dagli autori Barry Levine e Monique El-Faizy nel loro libro "All the President's Women: Donald Trump and the Making of a Predator" in uscita il 22 ottobre.

Gli autori hanno raccontato al sito web "The Daily Beast" come hanno intervistato l'ex gangster John Tino, che ha affermato di essere stato testimone della trombata del Presidente in un sex club VIP a Times Square.

Tino, che ha un cancro terminale, ha detto di aver visto tutto da una stanza adiacente mentre una telecamera nascosta registrava il futuro presidente. Ma gli autori ammettono che Tino, l'unica persona che ha assistito all’incontro a tre, ha precedenti penali tra i quali falsificazione, frode e furto. Anche Levine ed El-Faizy non sono stati in grado di rintracciare l'adolescente o l'attrice porno, identificata nel libro solo come "Tri", per confermare l'affermazione di Tino.

Il bordello, che secondo Tino era frequentato da uomini ricchi e potenti, da allora è chiuso.

Levine ha detto al The Daily Beast: «Ci sono molte persone che diranno che Tino è un bugiardo e diranno che le sue affermazioni sono false. Sono venuto via dall’incontro pensando che le accuse fossero credibili». Molte persone coinvolte sono morte, ma alcuni hanno confermato che Tino lavorava per la malavita ed effettivamente spesso era in quel bordello.

Tino ha detto agli autori che Trump era noto come «il ragazzo del settore immobiliare che portava sempre una cravatta e non beveva mai alcol nel club segreto». Gli autori hanno scritto: «La maggior parte delle donne che lavoravano lì erano pornostar, sebbene non tutte. Trump preferiva una donna che si esibiva principalmente in spettacoli di sesso dal vivo con suo marito, sebbene recitasse occasionalmente in film per adulti».

Tino ha affermato che il suo capo mafia nell'autunno 1982 gli disse: «Il ragazzo del settore immobiliare sta arrivando. Vuole Tri e vuole un'altra ragazza per un menage à trois». Tino ha descritto come una "femmina dall'aspetto giovane" si presentò al club: «Tri chiese alla ragazza quanti anni aveva. Lei le risposte che era un'adolescente».

Il libro, che non specifica se la ragazza avesse superato l'età legale del consenso, dice che "il ragazzo del settore immobiliare" ha trascorso un'ora nella stanza. All'epoca Trump aveva 36 anni ed era sposato con la sua prima moglie Ivana.

Tino ha affermato che le telecamere segrete erano state collocate nelle stanze in modo da poter monitorare quello che accadeva e impedire che le prostitute fossero "maltrattate" dai clienti.

Secondo gli autori, Tino ha poi raccontato come le registrazioni video siano state consegnate al suo capo. Nel libro si dice che non si sa dove si trovino i video e gli autori dicono che il boss che poteva averli è stato assassinato nel 1986.

Levine ha detto a The Daily Beast che Tino aveva parlato con i giornalisti in vista delle elezioni del 2016, ma nessuno era stato in grado di trovare l'attrice porno Tri: «Fino a oggi non sappiamo se la pornostar coinvolta in questo presunto incidente sia ancora viva. Tino ci ha detto che voleva raccontare tutto prima di morire dicendoci che doveva farlo perché lui è il Presidente».

Nel libro gli autori affermano di rivelare 43 nuove accuse di comportamento inappropriato, tra cui 26 casi di contatto sessuale indesiderato. Tra queste c’è anche la testimonianza di Karen Johnson che ha affermato che Trump l'ha aggredita a Mar-a-Lago a una festa di Capodanno nei primi anni 2000 mentre Melania era al piano di sopra. La donna ha raccontato agli autori come Trump ha afferrato i suoi genitali durante la festa nel suo club sulla spiaggia a Palm Beach, in Florida, alla quale ha partecipato con il marito malato terminale che soffriva di sclerosi multipla.

Il libro cita anche l'attrice porno Alana Evans che sostiene di conoscere tre ex star del porno che affermano di essere state pagate da Trump in cambio di sesso.

In una dichiarazione a Business Insider su "All The President's Women", Stephanie Grisham, responsabile della comunicazione della Casa Bianca, ha negato qualsiasi accusa contro il Presidente: «Quel libro è spazzatura e quelle accuse di 20 anni fa sono state già affrontate molte volte».

