LA BORSA BUTTA GIÙ LA CORNETTA A TIM - TELECOM SOFFRE IN BORSA DOPO LA PRESENTAZIONE DEI CONTI 2021 IN PROFONDO ROSSO: IL TITOLO FATICA A ENTRARE AGLI SCAMBI, POI FINISCE IN ASTA A -11,26% – LA PERDITA AMMONTA A 8,7 MILIARDI. PESA LA SVALUTAZIONE DA 4,1 MILIARDI - VARATO IL PIANO DI SCISSIONE DI RETE E SERVIZI, CHE NEUTRALIZZA L’OPA DI KKR - LABRIOLA: “POSSIAMO CREARE UN VALORE MAGGIORE DEGLI 0,505 EURO PER AZIONE”