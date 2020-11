“TRUMP HA SFRUTTATO LA PAURA DELL’UOMO NERO ALLA CASA BIANCA” – BARACK OBAMA SCHIAFFEGGIA IL PUZZONE E BOLLA UNA FETTA DEI REPUBBLICANI COME XENOFOBI E PARANOICI NELL’AUTOBIOGRAFIA “A PROMISED LAND”: “LA MIA PRESENZA ALLA CASA BIANCA AVEVA INNESCATO UN PROFONDO PANICO, IL SENSO CHE L'ORDINE NATURALE DELLE COSE FOSSE STATO SOVVERTITO. E TRUMP PROMISE UN ELISIR CONTRO L'ANSIA RAZZIALE” – LA FIGURA DI SARAH PALIN, LA CLEMENZA NEI CONFRONTI DI MCCAIN, LE SIGARETTE E LE TENSIONI NEL MATRIMONIO…

Barack Obama bolla una fetta dei repubblicani come xenofobi e paranoici in “A Promised Land”, il primo tomo dell’autobiografia in uscita il 17 novembre che ripercorre gli anni del primo mandato. Oltre ad ammettere che la vita alla Casa Bianca lo ha portato a fumare di più («fumavo 8-10 sigarette al giorno, ho smesso perché a Malia non piaceva») e ha causato tensione nel suo matrimonio con Michelle, parla anche di come Donald Trump abbia sfruttato le tensioni razziali per l’elezione di un uomo di colore alla Casa Bianca.

«Per milioni di americani terrorizzati da un uomo Nero alla Casa Bianca, Donald Trump promise un elisir contro la loro ansia razziale. La mia presenza alla Casa Bianca aveva innescato un profondo panico, il senso che l'ordine naturale delle cose fosse stato sovvertito, Che è esattamente quel che Trump capì quando cominciò a spacciare affermazioni secondo cui non sarei nato negli Stati Uniti ed ero di conseguenza un presidente illegittimo».

Ma, per Obama, il problema risale alla decisione di John McCain di nominare il governatore dell'Alaska Sarah Palin come vice presidente nella corsa alla Casa Bianca nel 2008. «Attraverso Palin, sembrava che gli spiriti oscuri che erano stati a lungo in agguato ai margini del moderno Partito Repubblicano - xenofobia, anti intellettualismo, teorie cospirative paranoiche, antipatia per i neri - stessero trovando la loro strada per mettersi al centro del palcoscenico» continua Obama che però assolve McCain da ogni responsabilità: «Mi piace pensare che, data la possibilità di rifarlo, avrebbe scelto diversamente. Credo che abbia davvero messo il suo Paese al primo posto».

E su Joe Biden dice: «Mi piaceva il fatto che Joe sarebbe stato più che pronto a servire come Presidente se mi fosse successo qualcosa, e che avrebbe potuto rassicurare coloro che ancora temevano che fossi troppo giovane. Ciò che contava di più, però, era quello che mi diceva il mio istinto: Joe era onesto e leale. Gli importava della gente comune e quando le cose si facevano difficili, potevo fidarmi di lui. Non sono rimasto deluso». Il libro è la prima di due parti dell'autobiografia dell’ex presidente e fa parte di un accordo da 65 milioni di dollari che lui e Michelle Obama hanno firmato con la Penguin Random House.

