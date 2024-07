15 lug 2024 09:57

“TRUMP ORA HA MOLTE PIÙ CHANCE DI VINCERE PER IL CONFRONTO TRA LUI E BIDEN” - L’ANALISTA POLITICO IAN BREMMER: “IL FATTO CHE TRUMP SIA RIUSCITO AD RIALZARSI E AD AGITARE IL PUGNO SENZA AVERE IDEA SE IL KILLER FOSSE ANCORA IN GRADO DI COLPIRLO...BEH, È STRAORDINARIO. UNA VERA DIMOSTRAZIONE DI QUANTO SIA UNA FORZA DELLA NATURA, DI QUANTO DESIDERI VINCERE. OVVIAMENTE BIDEN NON SAREBBE MAI STATO IN GRADO DI FARLO - NEGLI STATI UNITI, IL 25% DEI CITTADINI GIUSTIFICA LA VIOLENZA POLITICA COME STRUMENTO LEGITTIMO PER ROVESCIARE LE ISTITUZIONI AL FINE DI SALVARE IL PAESE..."