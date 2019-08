“TRUMP È IL PIÙ GRANDE PRESIDENTE DEL SECOLO" – JON VOIGHT INCENSA DONALD IN UN VIDEO DELIRANTE POSTATO SUI SOCIAL E RANDELLA LA SINISTRA RADICALE, ACCUSANDOLA DI ESSERE PORTATRICE D’ODIO: “IL PRESIDENTE TRUMP È UN UOMO DI VERITÀ, AMORE E GIUSTIZIA PER IL POPOLO AMERICANO. LA SINISTRA PORTA LA GUERRA, È COME IL VELENO” – E IL PUZZONE GONGOLA E TWITTA: “GRAZIE, STO LAVORANDO SODO” (VIDEO)

DAGONEWS

L’ottantenne Jon Voight incensa sui social Donald Trump e incassa i ringraziamenti del Presidente. Nei giorni scorsi l’attore, padre di Angelina Jolie, ha pubblicato un video in cui randellava la sinistra radicale e definiva Trump il più grande presidente di questo secolo: «Questa non è pace. Questo non è amore. Questo è odio della sinistra radicale. L'amore è ciò per cui dovremmo votare.

E devo dire che noi - il Partito repubblicano - abbiamo votato per il rinnovamento, per un posto sicuro, una comunità dove tutti possono avere la pace. Ma questa è guerra portata dalla sinistra. Hanno odio in corpo, il loro è come un veleno. Niente parole di Dio, niente parole d'amore, ma solo odio».

L’attore ha poi aggiunto: «L’ho detto molte volte e lo dico di nuovo. Dal profondo del mio cuore e della mia anima, vi dico che il presidente Trump è un uomo di verità, amore e giustizia per il popolo americano e anche per il popolo di un luogo sacro come è Israele. Non solo ama il nostro paese, gli Stati Uniti d'America, ma ha amore per il popolo di tutte le nazioni. Preghiamo per la pace, preghiamo per questo paese affinché il presidente Trump lavori per altri quattro anni. Lui è il più grande presidente di questo secolo».

Le parole di Voight sono state accolte positivamente da Trump che ha twittato: «Grazie Jon, sto lavorando sodo!»

