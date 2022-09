22 set 2022 10:22

“IL TUO E’ IL TIPICO ATTEGGIAMENTO DEL TEPPISTELLO” - AL PROCESSO PER STUPRO A CIRO GRILLO E AI SUOI AMICI E’ STATA TIRATA FUORI UNA CHAT DEL 2017 (DUE ANNI PRIMA DEL PRESUNTO STUPRO) TRA IL RAGAZZO E SUA MADRE, PARVID TADJIK - LA DONNA STAVA RIMPROVERANDO CIRO, ALLORA IN VACANZA-STUDIO IN NUOVA ZELANDA, CHE STAVA PER ESSERE ESPULSO DA UNA SCUOLA DI AUCKLAND PER ALCUNE SUE AFFERMAZIONI - AVEVA DETTO A UN COMPAGNO DI STUDI CHE AVREBBE DATO VOLENTIERI DUE SCHIAFFI AL VICEPRESIDE, AGGIUNGENDO “HA DUE FIGLIE CHE MI SCOPEREI” - UNA PROFESSORESSA AVEVA SENTITO E RIFERITO TUTTO E LA QUESTIONE ERA DIVENTATA UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - VIENE TIRATA FUORI ORA PER "DIMOSTRARE" CHE...