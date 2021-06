SAMAN ABBAS

R. I. per “il Messaggero”

Una testimonianza che diventa prova. «A uccidere Saman è stato lo zio Danish». Questo è quanto ha dichiarato ieri mattina il fratello della diciottenne d' origine pachistana scomparsa da un mese e mezzo nel Reggiano.

L' ipotesi è che sia stata uccisa per il rifiuto di un matrimonio combinato con un cugino in patria, nonché per il fidanzamento con un connazionale inviso alla famiglia. Il fratello sedicenne ha confermato, nell' incidente probatorio in tribunale a Reggio Emilia, quanto aveva già rivelato agli inquirenti. Una testimonianza che a tutti gli effetti è ora «cristallizzata», utilizzabile al processo come possibile prova schiacciante nei confronti dei presunti colpevoli del delitto premeditato della sorella.

DANISH HASNAIN ZIO DI SAMAN ABBAS

Il minore nell' audizione protetta - coperto da un paravento - ha risposto a tutte le domande del gip Luca Ramponi, della pm Laura Galli titolare del fascicolo d' inchiesta, della procuratrice capo reggente Isabella Chiesi e degli avvocati della difesa. Il ragazzino è stato descritto come «preparato e tranquillo» dalla legale dello zio, la quale ha ribadito che ha «confermato le accuse».

LA DIFESA

Nell' interrogatorio il fratello di Saman avrebbe difeso anche i genitori, dai quali vorrebbe tornare. Ma sarà il tutore affidatogli dalla Procura dei Minori a decidere le sue sorti, valutando il modo migliore in cui proteggerlo.

Nazia Shaheen, la madre di saman abbas

Tuttora si trova in una struttura segreta. Gli indagati sono cinque. Lo zio Danish Hasnain, 33 anni, ritenuto l' esecutore materiale dell' omicidio, ricercato in mezza Europa assieme al 35enne Nomanhulaq Nomanhulaq, cugino di Saman. I due avrebbero scavato la fossa dove nascondere il corpo di Saman, la sera del 29 aprile quando sono stati ripresi con pale, piede di porco e un secchio, mentre si dirigevano verso i campi dietro l' azienda agricola di Novellara dove vivevano e lavoravano.

Con loro due c' era anche l' altro cugino della vittima, Ikram Ijaz, 28 anni, unico arrestato che ora si trova in carcere a Reggio Emilia dopo essere stato fermato il 28 maggio scorso a Nimes, in Francia, mentre tentava di raggiungere alcuni parenti in Spagna a bordo di un bus diretto a Barcellona. Il 9 giugno è stato poi consegnato alle autorità italiane a Ventimiglia.

SAMAN ABBAS PADRE

Nell' interrogatorio di garanzia del 12 giugno si è detto «estraneo alla vicenda», ma ieri i suoi legali hanno ribadito che è disposto «a collaborare, rilasciando presto dichiarazioni spontanee alla magistratura». E poi indagati sono i genitori di Saman. Shabbar Abbas, 46 anni, e Nazia Shaheen, 47 anni, latitanti in Pakistan almeno dal primo maggio, quando sono rientrati nel Paese d' origine, come dimostrano i biglietti d' imbarco a Milano Malpensa e le telecamere del gate aeroportuale che li ha immortalati. La rogatoria internazionale nei loro confronti ancora non ha terminato l' iter d' attivazione.

I GENITORI DI SAMAN ABBAS IN FUGA A MALPENSA

IL PAKISTAN

«Non mi risultano richieste ufficiali da parte delle autorità italiane, ma quando ciò avverrà metteremo in campo la massima collaborazione», ha detto il console generale del Pakistan Manzoor Ahmad Chaudhry in visita alla sindaca Elena Carletti. Il diplomatico ha anche condannato «senza se e senza ma il delitto» che sarebbe avvenuto la notte tra il 30 aprile e il primo maggio.

un fermo immagine del video che mostra lo zio e due cugini di saman abbas un fermo immagine del video che mostra lo zio e due cugini di saman abbas 3 un fermo immagine del video che mostra lo zio e due cugini di saman abbas 2 le ultime immagini di saman abbas viva dritto e rovescio 3 SAMAN ABBAS I GENITORI DI SAMAN ABBAS IN FUGA A MALPENSA 2