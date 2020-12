“UCCIDETEMI!” - PAURA DAVANTI ALLA CATTEDRALE DI ST. JOHN DIVINE, A NEW YORK, DOVE UN UOMO ARMATO HA APERTO IL FUOCO CONTRO GLI AGENTI: SUL SAGRATO SI ERA APPENA CONCLUSO UN CONCERTO DI NATALE QUANDO È ENTRATO IN SCENA L’UOMO CON DUE PISTOLE CHE HA SEMINATO IL PANICO – LA POLIZIA LO HA COLPITO E… - VIDEO

sparatoria st john the divine cathedral, new york 18

Momenti di grande paura a New York quando sul sagrato della cattedrale di St. John Divine, sede del vescovo, la polizia è intervenuta per fermare un uomo armato che ha aperto il fuoco verso gli agenti, prima di rimanere a terra gravemente ferito. Sulla scalinata della chiesa di Harlem si era appena conclusa l'esibizione di un coro di Natale, il primo evento organizzato dalla sede episcopale dall'inizio della pandemia.

La polizia sarebbe intervenuta dopo la segnalazione di un uomo davanti alla cattedrale che indossava una giacca rossa e che urlava dicendo di voler essere ucciso. Con sé aveva almeno due armi da fuoco. Ad intervenire sarebbero stati gli agenti di pattuglia attorno alla chiesa.

L'uomo, raccontano i testimoni, avrebbe quindi cominciato a sparare prima in aria, poi verso i poliziotti che hanno immediatamente risposto al fuoco colpendolo. Trasportato in ospedale, è morto in seguito.

sparatoria st john the divine cathedral, new york 9

Le tante persone presenti, una folla alcune centinaia di persone, hanno vissuto attimi di puro terrore. Subito si è scatenato un fuggi fuggi generale e gente che, in preda al panico, tra le urla di spavento si è buttata a terra o nascosta dietro le auto parcheggiate per ripararsi dagli spari.

Ancora sconosciute le reali intenzioni dell'uomo che ha aperto il fuoco, anche se gli investigatori dalla dinamica raccontata dai testimoni, sembrano escludere l'azione premeditata o di stampo terroristico, propendendo piuttosto per il gesto di una persona mentalmente instabile.

sparatoria st john the divine cathedral, new york 10

E' la seconda volta in tre giorni che a Manhattan scatta l'allarme. Venerdì pomeriggio un'auto aveva travolto un corteo di manifestanti organizzato dal movimento Black Lives Matter. La guidatrice è stata arrestata ma a alla fine le e' stato imputato solo il reato di guida pericolosa.

