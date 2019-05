“UOMO AVVISATO SEI MORTO” – UN 30ENNE VIENE COLPITO AL VOLTO CON DELL’ACIDO LANCIATOGLI DALL’EX FIDANZATA A LEGNANO, IN PROVINCIA DI MILANO – LA DONNA, CHE SI È COSTITUITA AI CARABINIERI, NON ACCETTAVA LA FINE DELLA LORO STORIA, DA TEMPO LO PERSEGUITAVA ED ERA STATA PURE INTERVISTATA DALLE IENE: “LO SAI CHE QUESTO È STALKING? SÌ LO SO, MA QUANTE VOLTE GLI HO CHIESTO SCUSA. MA LUI L’HA MAI DETTO?” – VIDEO

2 – AGGREDITO CON L'ACIDO DALLA EX, È GRAVEMENTE USTIONATO

Da www.ansa.it

SARA DEL MASTRO

Un 30enne è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace e rischia di perdere un occhio dopo essere stato colpito al volto con acido, lanciatogli contro dalla ex fidanzata di 38 anni dopo una lite in strada, nella tarda serata di martedì a Legnano, nel Milanese. La donna si è poi costituita ai carabinieri ed è stata arresta per lesioni personali gravissime e atti persecutori e si trova in carcere.

le iene intervistano sara dal mastro, la donna che ha sfregiato l'ex fidanzato con l'acido 3

Non accettava la fine della loro storia e così presumibilmente lo ha raggiunto per tentare di convincerlo ancora a cambiare idea e poi, in mezzo alla strada, gli ha rovesciato addosso un flacone di acido, provocandogli ustioni di terzo grado al volto, al torace e alle mani, e rimanendo lievemente ustionata alle mani anche lei. Questa, stando ai primi accertamenti dei carabinieri, sarebbe la dinamica dell'aggressione. Lui, soccorso e ricoverato in ospedale, rischia di perdere l'occhio destro. La donna, di otto anni più grande di lui, dopo essere fuggita dal luogo dell'aggressione, si è presentata ai carabinieri di Legnano che l'hanno arrestata dopo averla portata in pronto soccorso, dove le sono state riscontrate ustioni di secondo grado alle mani.

le iene intervistano sara dal mastro, la donna che ha sfregiato l'ex fidanzato con l'acido 2

3 – SARA DEL MASTRO CHE HA SFREGIATO L’EX FIDANZATO CON L’ACIDO. ALLE IENE RACCONTÒ LO STALKING

Da www.corriere.it

«È stalking questo, lo capisci?», chiede l’inviata de Le Iene. «Lo so...», mormora Sara Del Mastro. Poi, come sappiamo, tre giorni dopo la 38enne avrebbe sfregiato con l’acido un 29enne con cui aveva avuto una breve relazione.

le iene intervistano sara dal mastro, la donna che ha sfregiato l'ex fidanzato con l'acido 1

La trasmissione televisiva di Mediaset l’aveva incontrata prima dell’agguato e dopo aver raccolto la denuncia di lui, preoccupato per le continue minacce. «Dopo che ho deciso di lasciarla, a causa della sua gelosia ossessiva, mi mandava in continuazione messaggi, dalla mattina alla sera. Nonostante io sia riuscito a bloccarla, lei mi telefonava con l’anonimo oppure cercava di agganciarmi sulle chat usando falsi profili».

le iene intervistano sara dal mastro, la donna che ha sfregiato l'ex fidanzato con l'acido 5

Profili da cui arrivavano messaggi come «uomo avvisato sei morto». Il giovane l’aveva denunciata per stalking e atti persecutori e l’aveva successivamente incontrata per provare a farla ragionare. Sara Del Mastro aveva ammesso lo stalking, dicendo di averlo fatto «perché volevo che passassi un quarto del male che avevo io dentro» e confessando di avere «assoldato» un ragazzo siciliano per farlo seguire, un uomo che«arriva dai bassifondi».

Poi, l’incontro con l’inviata:

le iene intervistano sara dal mastro, la donna che ha sfregiato l'ex fidanzato con l'acido 6

«Se anche lui si fosse comportato male...».

«Eh, l’ha fatto».

«Non si sarebbe meritato lo stalking che gli stai facendo. Le minacce, le gomme tagliate, non si sarebbe meritato tutta questa serie di cose».

«Ma quante volte gli ho chiesto anche scusa, ma lui ha mai detto “Scusa Sara?»

«A maggior ragione vuol dire che è una persona che non può stare vicino a te. Pensa a stare bene».

«Ma sono tranquillissima».

le iene intervistano sara dal mastro, la donna che ha sfregiato l'ex fidanzato con l'acido 4

Tre giorni dopo questa conversazione, Sara Del Mastro, 39 anni, di Legnano, seguirà il 29enne sotto casa, lo inviterà ad avvicinarsi al finestrino della sua macchina e gli scaglierà su faccia e petto un bicchiere di acido. Lui rischia di perdere un occhio. Sara Del Mastro ha riportato a sua volta ustioni alle mani, è stata arrestata dai carabinieri per lesioni personali aggravate e atti persecutori ed è stata portata nel carcere di Busto Arsizio.

