“UN UOMO INIZIÒ A VOMITARE CHIODI, UNA SIGNORA SPUTAVA PEZZI DI RADIO” – GLI SPAVENTOSI ESORCISMI DI PADRE AMORTH NEL FILM “THE POPE'S EXORCIST” CON RUSSELL CROWE: DAL RAGAZZINO CHE AVEVA UNA FORZA TALE DA RESPINGERE QUATTRO POLIZIOTTI FINO AL BIMBO DI 10 ANNI CHE SOLLEVÒ UN TAVOLO. I RACCONTI DELL’ESORCISTA: “UN CONTADINO INIZIÒ A PARLARE IN INGLESE E, QUANDO GLI CHIESI CHI FOSSE, MI RISPOSE: “IO SONO LUCIFERO”. POI SI IRRIGIDÌ E INIZIÒ A LEVITARE. RIMASE SOSPESO PER ALCUNI MINUTI E POI…” - VIDEO

Padre Gabriele Amorth ha condotto decine di migliaia di esorcismi prima della sua morte nel 2016 all'età di 91 anni. Adesso la sua carriera da incubo è arrivata sul grande schermo in “The Pope's Exorcist”, con il premio Oscar Russell Crowe che ha detto del ruolo: «È una ricerca molto oscura: hai a che fare molto con persone che soffrono profondamente». Ma a spaventare, più che le scene del film, sono gli eventi a cui ha assistito padre Amorth.

Da un uomo "posseduto da un demone" che "si librava nell’aria" a un ragazzino che aveva una forza soprannaturale tale da respingere tre enormi poliziotti.

Ecco alcuni degli incontri più agghiaccianti di Amorth con il male.

Nel 1997 un giovane venne condotto nella sua stanza degli esorcismi e Amorth ha immediatamente percepito il male. Il “contadino magro” iniziò a imprecare in inglese dopo che Amorth chiese l'aiuto di Gesù, nonostante la sua lingua madre fosse l'italiano.

padre gabriele amorth 1

Le sue maledizioni e minacce erano rivolte solo all'esorcista; poi ha cominciato a sputargli addosso e a prepararsi ad attaccarlo fisicamente. Urlando e ululando, il demone esplose e lo guardò dritto negli occhi, sbavando saliva dalla bocca del giovane. A quel punto Amorth gridò: «Spirito immondo. Chiunque tu sia e tutti i tuoi compagni che possiedono questo servo di Dio... io ti ordino: dimmi il tuo nome, il giorno e l'ora della tua dannazione». «Io sono Lucifero» fu la risposta inquietante.

Amorth, pur non aspettandosi una risposta così terrificante, continuò mentre nella stanza scendeva il gelo e si formavano cristalli di ghiaccio alle finestre.

Amorth fece tutto ciò che era in suo potere per liberare il demone e a quel punto il corpo del giovane si irrigidì talmente tanto da cominciare a levitare. Rimane sospeso per diversi minuti prima di crollare su una sedia mentre Amorth continuò a fargli visita per pregare nei giorni a venire. Alla fine riuscì a liberarlo: dopo un ululato assordante l’uomo tornò in lui.

L’esorcista ha affrontato il diavolo con un crocifisso, un libro di preghiere, acqua santa, olio consacrato e una sciarpa viola che ha legato al collo delle persone che erano possedute.

the pope s exorcist 9

Ricordando le sue esperienze più inquietanti, ha detto: «Durante un esorcismo ho visto un bambino di 11 anni tenuto fermo da quattro uomini forti. Il bambino ha gettato da parte gli uomini con facilità. Ero lì quando un ragazzo di dieci anni sollevò un tavolo enorme e pesante. Non avrebbe potuto farlo da solo. Aveva dentro di sé la forza del diavolo».

Un altro esorcismo memorabile è avvenuto quando Amorth ha sostenuto il collega esorcista padre Negrini nei suoi tentativi di aiutare una ragazza di 14 anni posseduta.

the pope s exorcist 1

Si chiamava Agnese Salomon e ci vollero circa 12 anni prima che fosse liberata. Amorth si è unito ad alcuni degli esorcismi vicino a Brescia, nel nord Italia, via telefono o skype e una volta è stato chiesto al demone perché avesse scelto la ragazza. «Perché è la migliore della parrocchia» fu la risposta.

Ricordando un altro evento folle, ha aggiunto: «Ho visto molte cose strane. Il diavolo disse a una donna che le avrebbe fatto sputare una radio a transistor, ed ecco che lei iniziò a sputare pezzi e pezzi di una radio. Un’altra volta un uomo sputò "tre chiodi". Un esorcista con un po' di esperienza impara a difendersi dagli sputi, quindi cerca di mettersi un fazzoletto davanti al viso. Ricordo uno che sputava sempre, e lo vedevo arrivare in tempo, quindi mi mettevo una mano davanti alla bocca».

padre gabriele amorth 2

Forse la sua affermazione più insolita è stata quando ha detto "praticare lo yoga è satanico, porta al male proprio come leggere Harry Potter".

