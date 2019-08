“URLAVANO ‘FUCKING BITCH’” – DUE RAGAZZI ITALIANI DI 19 E 25 ANNI SONO STATI VITTIME DI UN’AGGRESSIONE OMOFOBA A VALENCIA, IN SPAGNA: SEI PERSONE HANNO ACCERCHIATO I DUE AMICI CHE SONO STATI PRESI A CALCI E PUGNI ANCHE SUL VISO, RIPORTANDO CONTUSIONI E FERITE – NESSUNO È INTERVENUTO PER BLOCCARE L’ATTACCO, MA C’È CHI HA AVUTO IL TEMPO PER FILMARE LA SCENA DALLA FINESTRA DI CASA…(VIDEO)

Da "www.corriere.it"

Nella notte di ieri sera a Valencia all’uscita da una discoteca gay due italiani, Andrea di 19 anni provincia di Vercelli e Luca 25 anni provincia di Milano, sono stati aggrediti all’urlo di «Fucking Asshole, Fucking Bitch, etc».

È quanto ha denunciato Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center. Tra i due, riferisce Marrazzo, Luca ha cercato di difendere l’amico e ha ricevuto pugni e calci anche sul viso riportando contusioni e ferite.

«Ci riportano i media locali che anche una altra coppia straniera ha rischiato di essere aggredita dallo stesso gruppo, ma fortunatamente è riuscita a scappare su un taxi», continua Marrazzo, che spiega: «I ragazzi si sono rivolti al servizio di Gay Help Line 8007137173, e dopo essere stati soccorsi sporgeranno denuncia presso il consolato italiano. Chiediamo alla Farnesina di attivarsi per dare il massimo supporto ai ragazzi ed evitare che gli aggressori restino impuniti.

Ricordando che in Spagna dal 1995 c’è una legge contro l’omofobia e dal 2014 in Catalogna ci sono norme più specifiche. Come dichiarato nella nota di qualche giorno fa quanto accaduto in Spagna accade quotidianamente in Italia, ma noi non abbiamo alcuna legge, la politica in Italia è assente».

L’aggressione è stata ripresa da un filmato poi pubblicato dai media iberici e ora in mano alla polizia, che ha aperto una indagine. Nel video, ripreso da una coppia dall’alto di un palazzo di fronte al marciapiede in cui avviene l’aggressione, sono visibili sei persone che inseguono, raggiungono e picchiano uno dei due ragazzi.

