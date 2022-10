5 ott 2022 15:03

“GLI USA SONO DIRETTAMENTE COINVOLTI NEL CONFLITTO” – MESSO ALL'ANGOLO, CON L'ESERCITO ALLO SBANDO IN UCRAINA, PUTIN MINACCIA GLI STATI UNITI – IL PORTAVOCE DEL CREMLINO ACCUSA IL PENTAGONO PER IL POSSIBILE USO DEI MISSILI HIMARS DA PARTE DI KIEV CONTRO OBIETTIVI RUSSI IN CRIMEA: “CREANO UNA SITUAZIONE MOLTO PERICOLOSA" – POI ASSICURA CHE “MOSCA RIPRENDERÀ I TERRITORI DELLE NUOVE REGIONI ANNESSE” ABBANDONATI DALLE TRUPPE DELL'ARMATA LESSA