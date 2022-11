ROCCO SIFFREDI ANNUNCIA L'ADDIO AL PORNO E SI COMMUOVE A BELVE

BELVE - RAIDUE, Martedì 15 novembre, ore 23.45.

Torna finalmente Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, con due appuntamenti settimanali, il martedì e il mercoledì su Raidue. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Il più grande pornostar italiano in un’intervista bomba, dove con commozione racconta la dipendenza dal sesso e fa una serie di rivelazioni inedite.

Intervista bomba a Rocco Siffredi che a “Belve” fa una serie di rivelazioni inedite: annuncia l’addio definitivo al porno come attore (dopo averci provato varie volte stavolta dice che ci sta riuscendo) e poi scoppia in lacrime parlando della sua dipendenza sessuale. Quando Francesca Fagnani gli chiede: “Lei ha detto che arriva a pensare che vorrebbe castrarsi e proprio a quel punto che arrivo a chiedere aiuto a dio: cioè, cosa chiedeva in quel momento?”

Siffredi: “Di farmi morire, semplicemente”. E scoppia in lacrime.

Fagnani chiede: “Quanto è durato questo periodo dipendenza?” E Siffredi rispondendo a fatica per la commozione: “Tanto”.

Fagnani: “Adesso ne è fuori o ci combatte?”.

Rocco: “Ho paura che completamente fuori non ci sarò mai.”

Fagnani chiede: “per quello che riguarda i rapporti omosessuali che tipo di rapporti ha avuto?”

Rocco: “Uscivo, non trovato una prostituta trovavo un prostituto, era tutto uguale.” E rivela che ha frequentato almeno 1000 prostitute in un anno: “C’era di tutto, uomini, donne e trans. tutto quello che la dipendenza ti dà”.

E sul caso della separazione Totti-Blasi, Fagnani gli chiede come mai l’avesse colpito tanto e Siffredi racconta che gli ha mandato un messaggio: “Lui è un bravo ragazzo e gli ho detto: solo io ti posso capire perché so quanto ami la tua famiglia e so una cosa che tu sai e che noi abbiamo in comune...mi fermo qui”. La Fagnani chiede allora: “Intende una dipendenza dal sesso?”. Rocco alza gli occhi al cielo e conclude: “Non aggiungo altro”.

