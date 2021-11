“VACCINARSI È PECCATO” - A “CARTABIANCA” VA IN ONDA L’INCHIESTA DI “TPI” SULLA RETE CLANDESTINA DEI CATTOLICI TRADIZIONALISTI NO-VAX, CHE SI OPPONGONO ALLA LINEA UFFICIALE DI PAPA FRANCESCO - IL SACERDOTE ROMANO DON GIORGIO GHIO: “IL VACCINO VA CONTRO LA MORALE, PERCHÉ È STATO PRODOTTO E TESTATO SU CELLULE CHE HANNO AVUTO A CHE FARE CON FETI ABORTITI NEL NOVECENTO” - VIDEO

Da www.tpi.it

inchiesta di tpi sui sacerdoti no vax

Ieri martedì 9 novembre nella puntata di Cartabianca , in onda in prima serata su Rai3, sono state trasmesse le esclusive immagini dell'inchiesta, anticipata sul nuovo numero di TPI in edicola da venerdì 5 novembre, sulla rete clandestina dei cattolici tradizionalisti che fanno campagna contro i vaccini anti-Covid, opponendosi alla linea di Papa Francesco e del Vaticano.

“Il vaccino anti-Covid va contro la morale perché è un farmaco che è stato prodotto e testato su cellule che hanno avuto a che fare con feti abortiti nel novecento”.

inchiesta di tpi sui sacerdoti no vax

Lo sostiene Don Giorgio Ghio, sacerdote responsabile della chiesa di San Giuseppe a Capo le Case, nel rione Colonna, a Roma, una della poche parrocchie della città dove si può ancora fare la comunione ricevendo l’ostia direttamente dalle mani del celebrante in bocca.

inchiesta di tpi sui sacerdoti no vax

A dispetto della linea ufficiale della Congregazione della Chiesa secondo cui “vaccinarsi è un atto d’amore e non c’è nulla d’immorale”, Don Giorgio diffonde ai fedeli la sua di convinzione, ovvero che “Vaccinarsi è peccato” e che quindi “disubbidire è lecito”.

inchiesta di tpi sui sacerdoti no vax. inchiesta di tpi sui sacerdoti no vax. inchiesta di tpi sui sacerdoti no vax 2 inchiesta di tpi sui sacerdoti no vax

inchiesta di tpi sui sacerdoti no vax 2