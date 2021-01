“IL VACCINO DEVE ESSERE OBBLIGATORIO. CHI NON VUOLE FARLO È UN CRETINO” – OLIVIERO TOSCANI MOLLA IL FRENO A “LA ZANZARA”: “SE AL GOVERNO CI FOSSERO SALVINI E LA MELONI AVREMMO LE PEZZE AL CULO E CI SAREBBERO PIÙ MORTI. CHI VOTA PER LORO È POCO ISTRUITO” – “IBRAHIMOVIC? È UNO ZINGARO MALEDUCATO, POVERINO…”

Da “la Zanzara – Radio24”

OLIVIERO TOSCANI

“I no vax sono trogloditi e uomini delle caverne. Il vaccino contro il Covid è la cosa più civile del mondo. Deve essere obbligatorio come quando alle elementari era obbligatorio quello contro il vaiolo. Chi non vuole farlo è un cretino e un incosciente, bisogna farlo per educazione verso se stesso e gli altri”. Così il fotografo Oliviero Toscani a La Zanzara su Radio 24. “La gente deve fare il vaccino – aggiunge Toscani – come deve pagare le tasse. Se non lo fai sei un delinquente. Chi non lo vuole fare è un delinquente”.

“Viviamo in una società – dice ancora – e non sei libero di fare quello che vuoi. Ci sono dei paletti”. Io per esempio non voglio vaccinarmi, dice Cruciani: “Verremo lì, ti leghiamo e ti portiamo a fare il vaccino”. “Io non farei entrare un non vaccinato – dice Toscani – in alcun posto pubblico, nemmeno in un negozio. Non sei libero di non fare il vaccino, come quando vai per strada non sei libero di viaggiare sulla sinistra. Non vaccinarsi è un omicidio”.

no vax 3

Ma se al governo ci fossero Salvini e la Meloni cosa accadrebbe?: “Mamma mia, avremmo le pezze al culo…”. “Ci sarebbero più morti per Covid?: “Sicuro. Sarebbe un disastro, sono due che non sanno fare niente. Sparlano e basta. Avrebbero fatto gli errori di Trump e Boris Johnson”. Chi vota per la Meloni e Fratelli d’Italia come li definisci?: “Poco istruiti, un po' ignoranti, sì, sì…”. Poi, da tifoso interista parla della vicenda Ibrahimovic-Lukaku: “Ibrahimovic? E’ uno zingaro maleducato, poverino. Per me quella cosa che ha detto è discriminatoria di un certo modo di vivere. E’ un primitivo, ed è stato castigato”

no vax si sentono traditi da m5s e lega coronavirus vaccino 11 no vax no vax 3 vaccino vaiolo no vax in piazza vino oliviero toscani mario giordano contro oliviero toscani 3