“VADO A RACCONTARE LA MIA VERITÀ AL MAGISTRATO” - ALBERTO TARALLO PASSA AL CONTRATTACCO PER NON ESSERE ADDITATO COME LA PERSONA CHE HA SPINTO AL SUICIDIO TEODOSIO LOSITO: “DENUNCIO PER CALUNNIA CHI MI ACCUSA” - IN UN'INTERVISTA A MASSIMO GILETTI, LO SCORSO OTTOBRE, TARALLO AVEVA LASCIATO INTENDERE UNA MACCHINAZIONE DIETRO L'ARES GATE: “MI RIVOLGO ALLA PERSONA CHE HA MACCHINATO TUTTO QUESTO: SO CHI SEI E SO PERCHÉ LO HAI FATTO…”

Andrea Ossino e Francesco Salvatore per “la Repubblica - Edizione Roma”

«Basta veleni, vado a raccontare la mia verità al magistrato » . Il produttore tv Alberto Tarallo vuole parlare al pubblico ministero che indaga sul suicidio di Teodosio Losito, suo ex compagno di vita e di lavoro, coproduttore e sceneggiatore nella società di cui Tarallo era il dominus, la Ares Film.

«Che nessuno scalfisca la memoria di Teo», il senso dell' istanza che ha fatto depositare in procura dal suo legale, l' avvocato Daria Pesce. Una mossa d' anticipo per mettere subito in chiaro la sua posizione e per evitare che sia additato come la persona ad aver spinto al suicidio Losito, suo compagno per 19 anni che si è ucciso nel gennaio 2019, come hanno detto tra le righe gli ex attori Ares Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip.

Dopo aver raccontato la sua versione agli inquirenti, se ci saranno gli estremi, si proseguirà con una «controdenuncia per calunnia verso chi lo accusa di tali falsità», spiega il legale. Tarallo, in un' intervista a Massimo Giletti, lo scorso ottobre, si era spinto oltre, ipotizzando una macchinazione dietro l' Ares Gate: «Non solo loro gli ideatori di tutto questo. Mi rivolgo alla persona che ha macchinato tutto questo, che ha fatto dire a qualcuno induzione al suicidio: io so chi sei e so perché lo hai fatto».

Venerdì scorso il pm Carlo Villani aveva ascoltato per 3 ore e mezza l' attore Gabriel Garko, uno degli artisti di vertice della casa di produzione Ares. Il giorno prima era stato il turno di Rosalinda Cannavò, sentita per due ore, le cui rivelazioni hanno dato il via all' indagine per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti. A denunciare sono stati i familiari di Losito, dopo che Cannavò lo scorso settembre, all' interno della casa del Grande Fratello Vip, quindi ripresa dalle telecamere, aveva raccontato che il contesto dell' Ares era una sorta di "setta".

Al suo interlocutore, l' attore Massimiliano Morra, con cui aveva condiviso l' esperienza della Ares, aveva detto: «Con il suo gesto Teo ha liberato anche me, altrimenti oggi non sarei più qui. Che poi io non ci credo che sia stato un suicidio, sai? Tanto sappiamo bene chi è l' artefice di tutto questo schifo» . In risposta Morra aveva parlato di un personaggio a capo di tutto, definito «Lucifero».

Il riferimento era proprio a Tarallo, che durante le riprese delle fiction usava ospitare per giorni nella sua residenza a Zagarolo, una struttura con varie dependance, gli attori scritturati. Il produttore negli scorsi mesi ha smentito ogni ricostruzione fatta dagli attori: negando una presunta setta e l' istigazione al suicidio del compagno. Contro Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, tra l' altro, ha già sporto due denunce per diffamazione, negli scorsi mesi, in seguito a quanto detto al Grande Fratello Vip.

I due in passato erano stati considerati una coppia a tutti gli effetti: in realtà, però, il fidanzamento era stato architettato a tavolino da Tarallo per catalizzare l' attenzione del pubblico. Una pratica piuttosto comune nell' agenzia, che sommata all' indicazione di non frequentare altre persone esterne era mal digerita dagli stessi interpreti. Intanto l' indagine prosegue e probabilmente nei prossimi giorni non è escluso sia ascoltato dal pm anche Morra. Potrebbe essere valutata anche la testimonianza di Barbara D' Urso, che ha trattato nel suo programma il caso.

