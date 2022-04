https://www.la7.it/otto-e-mezzo/video/terza-guerra-mondiale-laffondo-di-marco-travaglio-ma-possiamo-noi-stare-a-90-gradi-verso-il-nostro-27-04-2022-435886

L’intervento di Marco Travaglio:

MARCO TRAVAGLIO

“Non parlano perché non sanno cosa dire, non possono dire che di fatto ci hanno trascinato in guerra per servilismo nei confronti degli Stati uniti, violando la Costituzione. Gli americani e gli inglesi hanno un obiettivo folle, che probabilmente appartiene ai loro interessi.

Noi continuiamo a parlare di guerra atomica ma l’hanno evocata Lavrov, Johnson, Zelensky e gli americani nel loro parlamento. Guarda caso gli americani e gli inglesi sono gli unici che non avrebbero le radiazioni di una guerra atomica mentre le radiazioni, come al solito, arriverebbero sulle nostre teste. E non è una differenza da poco: è per questo che le guerre per procura sono particolarmente vili e ignobili.

Perché i morti ce li mettono gli ucraini e, se ci fosse una guerra civile, i morti ce li mette tutta l’Europa continentale e quegli altri, dal Nevada, con i loro droni pilotano le cose. Ma possiamo andare avanti a novanta gradi piegati davanti a un alleato che ci vuole infliggere un futuro di questo genere? In Europa se non noi, che non contiamo niente, ma almeno Macron e Scholz prendano in mano le sorti dell’Europa e spieghino agli alleati che sì siamo alleati ma non siamo servi né Tafazzi. E non ci possiamo far imporre un futuro che non conviene a noi né agli ucraini.

