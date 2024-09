“VALENTINO È ACCOSTABILE AL PAPA PERCHÉ HA GESTITO L’INTANGIBILE. HA SEMPRE AVUTO UN ASPETTO SANTIFICATO” – ALESSANDRO MICHELE, IL SARTO DALL’EGO ESPANSO PASSATO DA GUCCI A VALENTINO (IERI HA FIRMATO LA PRIMA SFILATA), FA UNA SVIOLINATA AL SUO NUOVO DATORE DI LAVORO: “MI RICORDO QUANDO DA RAGAZZINO LO AVVISTAVO CON LA SUA CORTE, COME UN IMPERATORE. È UN UOMO LIBERO, UN PRECURSORE CHE IN TEMPI MOLTO CHIUSI HA SEMPRE FATTO QUELLO CHE SENTIVA. LUI E GIAMMETTI NON SI SONO MAI NASCOSTI" - A DIRE IL VERO VALENTINO NON HA MAI PARLATO PUBBLICAMENTE DELLA SUA OMOSESSUALITA'

Estratto dell’articolo di Serena Tibaldi per “La Repubblica”

E finalmente, ieri, è stato il giorno di Valentino firmato Alessandro Michele. L’esordio dello stilista, uno dei più influenti della sua generazione, è stata una lunga carrellata fastosa […] attraverso l’archivio del grande sarto romano, tra le cineserie, i volant, i pois, i rossi, i bianchi. E ora non si parla d’altro. Abbiamo incontrato il designer alla vigilia del debutto, prima dello show, del caos e della standing ovation, per parlare di questa sua nuova avventura.

Ha detto che a Roma avete il Papa, il Presidente e Valentino...

«Valentino è più accostabile al Papa che al Presidente, perché ha gestito l’intoccabile e l’intangibile. E ha sempre avuto un aspetto quasi santificato: mi ricordo quando da ragazzino lo avvistavo con la sua corte, come un imperatore. Ripenso a un episodio del 1986, a Roma, all’apertura del primo McDonald’s proprio accanto al suo Palazzo Mignanelli, quando lui e Giammetti arrivarono incuriositi e la folla di adolescenti presenti si girò a guardarlo. Oppure, quando da novello Enea in crociera per il Mediterraneo era sempre circondato dalle star sue amiche. Valentino è stato il primo a fare del suo privato una narrazione, per così dire, “pubblica”. Nessuno lo aveva mai fatto prima».

Com’è stato entrare nella maison?

«Quando entri in un posto e lo rispetti, te ne appassioni e lo ami, diventa anche tuo. […] ho consumato voracemente la sua storia straordinaria. Qui sto bene, ma forse mi sentirò sempre un po’ un visitatore. Perché la sua presenza è molto forte. […]».

Non ha mai paura di guardare al passato?

«L’archivio di Valentino è come la collezione dei marmi Ludovisi, non puoi metterlo in cantina e dimenticartene, sarebbe tragico. È il suo dna, non avrebbe senso cancellarlo o stravolgerlo. Magari dopo lo show qualcuno dirà che ho fatto un disastro: io faccio le cose a modo mio, e sicuramente la mia mano si sente».

E cosa risponde a chi dice che il suo Valentino ricorda il suo Gucci?

«Che io sono sempre io. Come quando in un film un attore famoso fa, che so, il padre del protagonista.

Recita quella parte, certo, ma resta comunque l’attore con il volto che tutti conoscono. Così è con me, e onestamente sarebbe grave se la mia mano non fosse riconoscibile. Detto questo, la collezione è tutta Valentino, glielo assicuro. Ed è stato bellissimo lavorare con la sua presenza palpabile in ufficio».

valentino collezione primavera estate 2025 by alessandro michele 1

A cosa ha pensato, in questi primi mesi di lavoro?

«Mi sono interrogato spesso sulla frivolezza, una parola che non piace a nessuno, ma che meriterebbe più riflessione. Credo che il signor Valentino nella sua grandiosità sia stato capace anche di essere frivolo e leggero […]»

Cos’altro l’ha colpita di lui?

«La vitalità, l’attaccamento alla bellezza e al privilegio di essere vivi: in lui non c’è nessun rimorso nei confronti dell’eccesso. […]».

Chi sono il suo uomo e la sua donna Valentino?

«Per l’uomo, ho pensato a lui, al signor Valentino: un uomo libero, un precursore che in tempi molto, molto chiusi ha sempre fatto quello che sentiva. Lui e Giancarlo Giammetti non si sono mai nascosti, e questa nonchalance era anche nel vestire.

