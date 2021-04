“LA VARIANTE INDIANA È STATA INDIVIDUATA ANCHE IN VENETO” - L’ANNUNCIO DI LUCA ZAIA: “CI SONO DUE CASI. SI TRATTA DI DUE CITTADINI INDIANI DI BASSANO, PADRE E FIGLIA, CON LA VARIANTE INDIANA. LE VARIANTI ORMAI SONO MIGLIAIA, E PRIMA O POI ARRIVANO TUTTE. AFFRONTIAMO GIORNO DOPO GIORNO QUESTI ASPETTI, E ANDIAMO AVANTI"

(ANSA) - VENEZIA, APR 26 - È stata individuata anche in Veneto la variante indiana del Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca Zaia. "Si tratta - ha detto - di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia, con la variante indiana. Le varianti ormai sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, e andiamo avanti". (ANSA).

