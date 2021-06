“VEDEVA PAPARAZZI ANCHE QUANDO NON C’ERANO” – CRESSIDA BONAS, L’EX FIDANZATA DEL PRINCIPE HARRY, RIVELA CHE A FARLI ALLONTANARE FU PROPRIO LA “NEVROSI DI HARRY NEI CONFRONTI DEI MEDIA”: “ERA OSSESSIONATO DAI PAPARAZZI. INVEIVA CONTRO I FOTOGRAFI IN AGGUATO ANCHE QUANDO ERA EVIDENTE CHE NON CI FOSSE NESSUNO E…”

Roberta Mercuri per "www.vanityfair.it"

cressida bonas e il principe harry 2

L’odio di Harry d’Inghilterra verso i paparazzi è cosa nota. Il principe e sua moglie Meghan Markle più volte hanno trascinato in tribunale chi s’è azzardato a rubare foto private della loro famiglia. L’allergia di Harry ai paparazzi ha radici antiche. E dolorose. Mamma Diana era inseguita dai fotografi quando morì in un incidente d’auto a Parigi, nel 1997, a soli 36 anni. Una tragedia che ha segnato per sempre il secondogenito.

Lo stesso Harry, nella serie sulla salute mentale The Me You Can’t See, ha confessato a Oprah Winfrey che per lui, tra i 28 e i 32 anni, uscire di casa per assolvere i suoi doveri reali era «un vero incubo»: «Sudavo, avevo attacchi di ansia e di panico. Ogni volta che salivo in macchina, e ogni volta che vedevo una telecamera, andavo fuori di testa».

cressida bonas e il principe harry 3

Una ricostruzione confermata da Cressida Bonas, attrice e modella, ultima fidanzata di Harry prima dell’incontro con Meghan Markle. Il secondogenito di Carlo e Diana è stato legato a Cressida dai 27 ai 29 anni. Dunque nel pieno di quello che oggi ricorda come un periodo «da incubo». Harry e Cressida si separarono in amicizia, e si è sempre detto che l’intrusione dei media nella loro relazione fu un fattore importante del loro addio. Tuttavia, secondo il libro Battle of Brothers, potrebbe esserci qualcosa in più.

cressida bonas e il principe harry 10

L’autore, l’esperto reale Robert Lacey, ha scritto che a far fuggire la Bonas sarebbe stata proprio la «nevrosi di Harry nei confronti dei media». Cressida avrebbe infatti confidato ai suoi amici che Harry «era ossessionato dai paparazzi»: «Inveiva contro i fotografi in agguato anche quando era evidente che non ce ne fosse nessuno».

Le rivelazioni di Lacey risalgono a qualche mese fa. Ma ora, alla luce delle recenti confessioni via tv di Harry, diventano più comprensibili: il principe, a quei tempi, stava vivendo, a livello di salute mentale, il suo periodo più buio.

