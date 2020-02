27 feb 2020 19:20

“IL VENTO E LA PIOGGIA IN ARRIVO IN ITALIA SARANNO I KILLER DEL VIRUS” - SPERIAMO CHE QUESTA VOLTA I METEREOLOGI CI PRENDANO! PAOLO ERNANI: “IL MOTIVO PER CUI IL CORONAVIRUS HA AVUTO MAGGIORE DIFFUSIONE IN ITALIA POTREBBE RISIEDERE NEL FATTO CHE LE REGIONI DEL CENTRO E NORD EUROPA SONO STATE ATTRAVERSATE DA PERTURBAZIONI. CON L’ONDATA DI MALTEMPO POTREBBE AVERE I GIORNI CONTATI…”