Vittorio Sgarbi racconta la sua versione della storia di SETTE ORE con Franceska Pepe! #noneladurso Voi che ne pensate? pic.twitter.com/dZevTGqhjL — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 11, 2020

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

vittorio sgarbi franceska pepe 2

Due cuori e un cesso! Si può riassumere così la storia d’amore di sette ore tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi di qualche tempo fa. I due ex ‘piccioncini’ ieri sera si sono ritrovati a Live – Non è la D’Urso e hanno ricordato la loro avventura; lei spiega che “siamo stati insieme ad una serie di eventi”, lui dice che si sono appartati “in un cesso“ con tanto di testimoni (a questo punto guardoni!). Ma cosa è realmente successo tra i due?

vittorio sgarbi franceska pepe live non e' la d urso 4

“Non mi piaci, non ti voglio, non ti volevo” dice Sgarbi, sottolineando che tra i due in realtà non sarebbe successo “niente, niente, niente!”. La Pepe approva (“Non abbiamo mai fatto niente e non ci siamo mai baciati”, dice), ma quando parla di gossip creato da Vittorio “perché quella sera ti eri infatuato”, lui va su tutte le furie. Prima le ‘lancia’ un libro apostrofandola “capra”, poi le dice “mi fai schifo”; l’ex gieffina, con sgraziata ed esilarante classe, lo liquida così:

franceska pepe 8

“Mi hai appena lanciato un libro del caz*o che non leggerò mai (…) Se ti sei arrabbiato perché non te l’ho data puoi anche dirlo“.

La strada dell’imbarazzo è così imboccata e Sgarbi va con il pilota automatico:

“Non te l’ho mai chiesta. Tu me l’hai chiesto e non te l’ho dato io (…) La verità è che ti ho baciato e mi hai anche toccato l’uccello“.

Lei nega, lui rincara. Se lo Sgarbi furioso non è mai un bello spettacolo, lo stesso si può dire per il comportamento della Pepe di allora (dice che lavorava per Sky quando si è fatta travolgere dall’uomo famoso) e di oggi (quando cerca di fare la superiore). Ma come direbbe Franceska “non siamo qui a mettere i puntini sulle i”.

vittorio sgarbi franceska pepe live non e' la d urso vittorio sgarbi franceska pepe live non e' la d urso 5 vittorio sgarbi e franceska pepe a live non e' la d urso franceska pepe 9 franceska pepe franceska pepe 7 franceska pepe vittorio sgarbi franceska pepe vittorio sgarbi e franceska pepe a live non e' la d urso 2 franceska pepe 9 scazzo dayane mello e franceska pepe 9 franceska pepe 2 franceska pepe 1 franceska pepe 10 franceska pepe 11 franceska pepe 4 scazzo dayane mello e franceska pepe 8 scazzo dayane mello e franceska pepe 4 scazzo dayane mello e franceska pepe 3 franceska pepe tommaso zorzi franceska pepe 2 franceska pepe 3 franceska pepe 6 vittorio sgarbi franceska pepe 1 franceska pepe 4 franceska pepe 5 franceska pepe 7 franceska pepe 8