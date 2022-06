17 giu 2022 16:36

“LA VERITÀ TACIUTA NON È UN IL FEMMINICIDIO: L’EMERGENZA SI CHIAMA ‘FAMILICIDIO’” – FILIPPO FACCI: “NEGLI ULTIMI VENT’ANNI GLI ASSASSINII SI SONO PIÙ CHE DIMEZZATI, MA A RIMANERE COSTANTE È IL TASSO DEGLI OMICIDI DOMESTICI” – “IN FAMIGLIA SI UCCIDE PIÙ DI QUANTO FACESSE LA MAFIA, E ALL'ATTENZIONE DEI MEDIA ASSURGONO POCHI ‘CASI UNICI’ CHE NON SONO UNICI PER NIENTE" - "UNA CAMPAGNA SUL ‘FAMILICIDIO’ SCATENEREBBE GLI STREPITI DELL'INTERO ARCO COSTITUZIONALE E NATURALMENTE DELLA CHIESA: PERCHÉ IN ITALIA ABBIAMO SEMPRE DELLE GRANDI DIFFICOLTÀ, A CHIAMARE LE COSE COL LORO NOME…”