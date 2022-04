24 apr 2022 13:12

“VI CHIEDO SCUSA PERCHÉ VI SALUTERÒ SEDUTO” – PAPA FRANCESCO OGGI NON HA PRESIEDUTO LA MESSA NELLA BASILICA DI SAN PIETRO, IN OCCASIONE DELLA DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA. GIÀ DUE GIORNI FA BERGOGLIO AVEVA ANNULLATO LE UDIENZE PER ALCUNI CONTROLLI. IL DOLORE PER LO STRAPPO AL GINOCCHIO DESTRO GLI IMPEDISCE DI RIMANERE TROPPO IN PIEDI – IL PONTEFICE HA COMUNQUE PRESENZIATO ALLA CELEBRAZIONE, E HA PRONUNCIATO L’OMELIA…