18 mag 2021 18:55

“VIA LA MASCHERINA PER I VACCINATI” – CON I NUMERI IN CALO MATTEO BASSETTI SI GODE LA VITTORIA SULLE CASSANDRE E SUI COLLEGHI CHIUSURISTI E SI ARMA PER LA NUOVA CROCIATA CONTRO LE MASCHERINE: “VIA SUBITO L'OBBLIGO ALL'APERTO PER I VACCINATI E A GIUGNO ANCHE PER GLI ALTRI. CHI VUOLE CONTINUI PURE A USARLA, SE SI SENTE PIÙ SICURO…”