Il Daily Mail è lapidario: «A Victoria Beckham non è mai piaciuta Meghan Markle». La certezza parte dall'allontanamento di David e Victoria dai Sussex con un tassello di puzzle in più […] l'inizio della fine della loro amicizia risalga addirittura al giorno del matrimonio di Harry e Meghan: i Beckham sono infatti stati invitati solo alla cerimonia e non al ricevimento, «e per i Beckham fu un insulto quasi imperdonabile» (scrive Tom Bower nel suo libro "Revenge").

Meghan poi, una volta trasferitasi negli Stati Uniti con il marito, ha iniziato sempre più ad allontanare i Beckham perché convinta che fosse stata Victoria a vendere alla stampa le news sulla loro amicizia.

L'esperto reale Richard Eden torna sul Daily Mail aggiunge: «David è sempre stato un fervente monarchico, di quelli che si alzano in piedi per il discorso della Regina ogni Natale. Sia David che Victoria danno molta importanza alla famiglia e non si sarebbero mai, mai rivoltati contro i loro parenti come hanno fatto Harry e Meghan».

